Son dakika... Fed kritik faiz kararını açıkladı

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Küresel piyasalar Fed'in alacağı aksiyona odaklanmıştı. Fed bekleneni gerçekleştirdi ve faizi 50 baz puan artırarak yüzde 1 seviyesine yükseltti. Bir süredir piyasalarda fiyatlamalar gerçekleşirken euro/dolar paritesi gerilemiş, altın da düşüş göstermişti.

22 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Fed son yaptığı faiz artırımıyla birlikte 2000 yılından bu yana gerçekleşen en büyük faiz artışını yapmış oldu. Fed, 2018'den bu yana da ikinci kez faizi artırdı.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 2

Fed faiz kararını oy birliği ile aldı. Bilançonun daraltılmasına 1 Haziran'da başlanacak. İlk etapta bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacak. İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.

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Bilanço daraltmanın büyüklüğünü durdurmaya ve yavaşlatmaya rezerv bilançolar rezerv bolluğu ile tutarlı olunduğuna karar verilen seviyenin üzerinde başlanacak. Fed, uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyor. Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli olduğunu açıklayan Fed, Çin'de COVID ile ilişkili uygulanan kapatma, karantina tedbirlerinin tedarik zinciri bozulmalarını azdırmasının büyük olasılık olduğuna dikkat çekti.

FED'DEN DETAYLAR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması devasa insani ve ekonomik zorluklara yol açıyor. ABD ekonomisi için etkileri oldukça belirsiz, ancak kısa vadede bu saldırı ve ilişkili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratması büyük olasılık. ABD ekonomisi için etkileri oldukça belirsiz, ancak kısa vadede bu saldırı ve ilişkili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratması büyük olasılık. Fed faiz vadelileri 2022 yılının geri kalanında 200 baz puan daha faiz artırımı olacağını fiyatlıyor. Fedwatch'a göre 2022 yılı sonunda federal fon faiz oranı yüzde 2,75-3,0 aralığında olacak. Fed faiz oranının 2022 sonunda yüzde 3-3,25 aralığına yükselmesi olasılığı yüzde 52'den yüzde 35'e indi.

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POWELL'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararının ardından açıklamalarda bulunuyor. Powell enflasyon hedefinin yüzde 2 olduğunu ve bu orana yaklaşana kadar para politikasında sert tavrın devam edeceği sinyalini verdi.

Powell'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Enflasyon çok yüksek. Enflasyonu ayağı getirmek, iş gücü piyasasını güçlü tutmak için zaruri. İş gücü piyasası aşırı sıkı. Ekonomide temel ivme güçlü olmaya devam ediyor. İş gücü talebi çok güçlü. İş gücü arzı bastırılmış durumda. Enflasyon hedefin oldukça üzerinde. Ücretler son yılların en hızlı artışını gösteriyorlar. Tedarik zincirlerinde sıkıntılar ısrarcı. Tedarikte aksaklıklar öngörülenden daha büyük ve daha kalıcı. Ukrayna savaşının denizaşırı ekonomileri germesi ve bunun ABD'ye sıçramaları olması büyük olasılık.

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"GEREKTİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPMAYA HAZIRIZ"

Enflasyonun fiyat istikrarı ve maksimum istihdama yönelik yarattığı risklere karşı oldukça dikkatliyiz. Faiz oranlarında artışın devam etmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Para politikamız şartlara adapte oluyor ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Bilançonun daraltılması da önemli bir rol oynayacak. Gelecek iki toplantı için 50 baz puan faiz artırımı masada. Bizim ana politikamız enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmek olmaya devam ediyor. Halihazırda oldukça belirsiz olan artımı daha belirsiz hale getirmekten kaçınacağız. Ekonomi daha sıkı para politikasını kaldırabilir. Amerika daha sıkı para politikasını üstesinden gelebilecek güçte. Enflasyon yukarı yönlü şok yarattığı ve daha fazlası yolda. Gerektiğinde politikada değişiklikler yapmaya hazırız. İstihdam yaratımının yavaşlayacağını düşünüyoruz. İş gücü piyasasında arz ve talebin dengeye geleceğini düşünüyoruz. İş gücü arz ve talebi dengelendikçe ücret enflasyonu yavaşlayacak. Yumuşak bir iniş için iyi bir şansımız var. Ekonomide daralmaya yakın bir noktada değiliz. İş gücü piyasasının gücünü koruyarak enflasyonu aşağı getirmek çok zorlu olacak, yumuşak bir inişi başarmak kolay olmayacak. 75 baz puan faiz artırımı değerlendirilen bir şey değil. 75 baz puan faiz artırımı aktif olarak tartışılan düşünülen bir şey değil. Gelecek 2 toplantıda 50 baz puan artırımların masada olması değerlendiriliyor.

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"ENFLASYONUN DURGUNLAŞMASI BEKLENİYOR"

Enflasyonun yataylaştığına dair sadece kanıt görmek istemiyoruz, bu yönde ilerleme istiyoruz. İleri dönük yönlendirmede bulunmak zor, verileri değerlendirmek için alan bırakıyoruz. Enflasyonun gerçekten kontrol altına girdiğini görmemiz gerekli. Görmeyi beklediklerimizi görürsek, 50 baz puan faiz artırımı gelecek 2 toplantıda masada olacak. Nötr faiz oranının neresi olduğu konusunda parlak kırmızı ışık yok. Eğer daha yüksek faiz oranı gerekir ise bunu yapmaktan çekinmeyiz. Enflasyonist psikolojinin değiştiğine dair güçlü kanıt görmüyoruz. Kısa vadeli enflasyon bekleyişleri oldukça yüksek.

Politika faizini daha normal seviyelere yükseltmek konusunda hızlı hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz ve eğer devam etmemiz gerekir ise bunu yapacağız. Ücret artışlarının bir sarmala dönüşmesine imkan veremeyiz. Talep konusunda yapacak bir işimiz var. Ukrayna ve Çin'deki durumların manşet enflasyon artırmaları büyük olasılık. Her iki konunun tedarik zinciri sorunlarını kötüleştirmeleri olası. Tedarik zinciri sorunları merkez bankasını zor bir duruma soktu.

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BAHREYN VE KUVEYT MERKEZ BANKALARI DA FAİZ ARTIRDI

Bahreyn Merkez Bankası(CBB), faiz oranını 50 baz puan artırdı.

CBB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge olarak kullanılan bir hafta vadeli mevduat faiz oranı yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e çıkarıldı.

Banka, gecelik faiz oranını yüzde 1,00'den yüzde 1,50'ye, bir aylık mevduat faiz oranını yüzde 1,75'ten yüzde 2,50'ye ve borç verme faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 3,00'e yükseltti.

CBB faiz kararı ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından alınan 50 baz puan faiz artırımı kararını izledi.

Kuveyt Merkez Bankası(CBK), faiz oranında 25 baz puan artışa gitti. CBK'den yapılan açıklamaya göre, iskonto faiz oranı yüzde 1,75'den yüzde 2,00'ye çıkarıldı. CBK faiz kararı ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından alınan 50 baz puan faiz artırımı kararını izledi. Faiz kararı yarından itibaren geçerli olacak.