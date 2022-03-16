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Son dakika... Fed kritik faiz kararını açıkladı

#Fed#Faiz#Piyasa
Son dakika... Fed kritik faiz kararını açıkladı

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası netleşti. Fed faizi yıllar sonra 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye yükseltti.

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ABD Merkez Bankası(Fed), faiz aralığını %0,25-0,50 seviyesine yükseltti. Fed faiz kararını 8'e karşı 1 oyla aldı. ABD ekonomisindeki büyüme tahmini ise değişti. 2022 yılı için büyüme tahmini yüzde 30 aşağı çekilerek yüzde 4'ten yüzde 2,8'e gerilemiş oldu. 2023 yılı için büyüme yüzde 2,2, 2024 yılı için ise yüzde 2 olarak korundu. Uzun dönem büyüme beklentisi de yüzde 1,8 olarak kaldı.

İşsizlik beklentilerinde de değişikliğe gitmeyen Fed uzun dönem işsizlik rakamını yüzde 4 olarak tahmin etti. 

St.Louis Fed Başkanı Bullard 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandı.

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FOMC tutanaklarındaki detaylar şöyle:

* Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi devasa insani ve ekonomik sıkıntılara neden oldu, işgalin ABD ekonomisi için etkisi belirsiz, ancak yakın vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratması olası.

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* Ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinde toparlanma sürdü, son aylarda işsizlik oranı önemli ölçüde azaldı.

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