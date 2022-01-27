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Son dakika... Fed kripto paralarda yeni deprem yarattı! Satışlar hızlandı... İşte son durum

#Kripto Para#Bitcoin#Ethereum
Son dakika... Fed kripto paralarda yeni deprem yarattı Satışlar hızlandı... İşte son durum
Burak TAŞÇI

Kripto para piyasaları uzun süren ayı piyasasının etkisini üstünden atmak isterken Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla tepetaklak oldu. Kripto paralar yeniden düşüşe geçerken Bitcoin düşüşte liderliği sırtladı. Fed Başkanı Jerome Powell, Mart ayından itibaren faiz artırımı yapacaklarını açıkladı. Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 48, Solana ise yüzde 70 uzaklaştı.

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Küresel piyasalar dün akşam Fed Başkanı Jerome Powell’ın söylediklerine odaklandı. Fed dün faizi beklendiği gibi yüzde 0-0,25 aralığında tutarken Powell faiz artırımlarının Mart ayında başlayacağını açıkladı.

Kripto paralar ise bu açıklamanın ardından yeniden düşüş hareketi göstermeye başladı. ABD tahvil faizlerindeki güçlenme, faiz artırımının kesinleşmesi, Fed’in enflasyonu düşürmekteki kararlı duruşu ve küresel çapta kripto paralara güvenin azalmaya başlaması da etkili oldu. Ayılar piyasada yeniden hakim olmaya başladı. 

TEK ETKEN FED DE DEĞİL

Kripto paraları derinden sarsan tek etken olarak karşımıza Fed’in atacağı faiz adımı da yer almıyor.

Küresel piyasalardaki enflasyon riskleri, Rusya-Ukrayna-ABD arasındaki jeopolitik gerilim, ABD borsalarındaki kararsız seyir, kripto paralara karşı gelen madencilik yasakları, artan enerji fiyatları nedeniyle kripto para madencilik faaliyetlerinin yavaşlaması, Fed’in faiz artırım ihtimaline rağmen altın fiyatlarının ons bazında 1800 doların üstünde kalması gibi birçok etken kripto paralarda korku iklimini ortaya çıkardı.

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FAİZ ARTIRSA DA REEL FAİZ EKSİDE Mİ KALACAK?

Fed’in faiz artırım hızı konusunda henüz yeterli veri yok ancak Jerome Powell enflasyonu dizginlemek için faizi kullanacaklarını açıkladı. ABD’de enflasyon yüzde 7 seviyesinde seyrediyor. Mevcut faiz ise yüzde 0-0,25 arasında. Faizin yüzde 7’nin üstüne çıkması halinde reel faiz pozitife geçmiş olacak. Bu da ABD ekonomisinde yavaşlamaya neden olabileceği için pek tercih edilmeyeceğe benziyor. Bundan dolayı ılımlı faiz artırımları ve sözlü yönlendirmelerle enflasyon dizginlenebilir.

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ABD BORSALARI DA ETKİLENDİ

ABD borsalarında satışlar etkili oldu. Dow Jones ve S&P 500'de hafif satışlar görülse de teknoloji endeksi Nasdaq yüzde 3,13 oranında kayba yöneldi.

DOMINANS VE KORKU ENDEKSİNDE BÜYÜK HAREKET YOK

Bitcoin'in dominansı yüzde 42.52 oranında seyrederken korku ve açgözlülük endeksi aşırı korku seviyesinde kalmayı sürdürüyor. Dün 23 olan oran bugün 20 oldu ve bu da korkunun arttığını gösteriyor. Rakam ne kadar azalırsa korku da o kadar şiddetlenmiş oluyor.

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BITCOIN YIKILDI

Bitcoin yüzde 5’e yakın kayba yöneldi. Fed’in faiz artırımıyla birlikte dolara olan talebin de artacak olması kripto paralara olan talebi daha da aşağı çekecek. Bu gelişme ile birlikte Bitcoin yüzde 5 oranında düşüşle 35 bin 900 dolar seviyesine işlem görüyor. Gün içinde en düşük 35 bin 523 dolar, en yüksek de 38 bin 930 dolar seviyesi görüldü. Bitcoin böylece tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 49 oranında uzaklaştı.

Son dakika... Fed kripto paralarda yeni deprem yarattı Satışlar hızlandı... İşte son durum

ETHEREUM DA KAYBA YÖNELDİ

En güçlü ikinci kripto para birimi Ethereum da düşüşten nasibini aldı. Yüzde 4’e yakın değer kaybıyla işlem gören Ethereum 2400 dolar seviyesinde bulunuyor.

SOLANA YATIRIMCISI KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

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Geçtiğimiz Kasım ayında 260 doları gören Solana o tarihten sonra sürekli kayba yöneldi. Çok kısa sürede yüzde 70’e yakın değer kaybetti. Solana yüzde 9’a yakın değer kaybıyla 88 dolarda işlem görüyor.

ŞAKA COINLER YÜZ GÜLDÜRMÜYOR

Şaka olarak ortaya çıkan sonrasında finansal değer ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu’de de düşüş sürüyor. Dogecoin yüzde 4’e yakın düşüşle 0,1409 dolar, Shiba Inu ise yüzde 6’ya yakın kayıpla 0.00002043 dolardan alıcı buluyor.

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EN ÇOK YÜKSELENLER

En çok yükselenler arasında ARPA yüzde 16 oranında primle 0,066 dolar, NULS yüzde 14 oranında yükselişle 0,41 dolar, JUV yüzde 11 oranında primle 6,34 dolardan alıcı buluyor.

EN ÇOK DÜŞENLER

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En çok düşen kripto paralar da altcoinlerden oluşuyor. FIDA yüzde 20 oranında düşüşle 1.75 dolar, CREAM yüzde 20 oranında düşüşle 32.2 dolar, BNX yüzde 17 oranında düşüşle 20 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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