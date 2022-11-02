Son dakika.. Fed faiz kararını açıkladı

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Piyasaların merakla beklediği faiz kararını Fed açıkladı. ABD Merkez Bankası faizi beklentiler dahilinde 75 baz puan artırarak yüzde 3,25'ten yüzde 4'e yükseltti.

Fed faiz kararını oy birliğiyle aldı.

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FOMC toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl gerçekleştirilen hızlı faiz artırımlarının ekonomiye yansımalarının zaman alacağının bilincinde olunduğu belirtilirken, "Komite, gelecekteki faiz artırımlarında para politikasında kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktiviteye ve enflasyona gecikmeli etkisini, ekonomik ve finansal gelişmeleri hesaba katacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, federal fon faizinin zaman içinde enflasyonu yüzde 2 seviyesine döndürmek için "yeterli şekilde sınırlayıcı" bir seviyeye geleceği vurgulandı.

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Yapılan bu faiz artırımı ile federal fon faiz oranı aralığı yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseldi. Bu, 2008 yılı başlarından buyana görülen en yüksek oran oldu.

Fed son 6 toplantıdır faizleri artırıyor. Bu, Fed Başkanı Paul Volcker'ın enflasyonu kontrol altında almak için 1970 ve 1980'lerde yaptığı faiz artırımlarından bu yana en hızlı faiz artırımı oldu.

BEYAZ SARAY: BİDEN FED'İN EN İYİ PARA POLİTİKASINI UYGULADIĞINA İNANIYOR

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean Pierre Fed'in faiz hamlesine ilişkin açıklamada bulundu. Jean Pierre "Fed bağımsız, Biden Fed'in enflasyonu düzeltmek için en iyi para politikasını uyguladığına inanıyor" dedi.

Fed'in son faiz artırımının enflasyonu aşağı getirmeye yardım edeceğine değinen Pierre "Mortgage faizlerindeki artış konut piyasasındaki enflasyonu yavaşlatacak" ifadelerini kullandı.

POWELL: ENFLASYONU AŞAĞI GETİRMEYE GÜÇLÜ ŞEKİLDE BAĞLIYIZ

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından basın toplantısı düzenledi. Powell "Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir güçlü iş gücü piyasasını başaramayız. Enflasyonu aşağı getirmeye güçlü şekilde bağlıyız. Amaçlı bir şekilde hareket ediyoruz" dedi.

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Powell'ın açıklamaları şöyle:

Sınırlayıcı para politikası duruşuna bir süre için ihtiyacımız olacak. ABD ekonomisinde büyüme geçen yıla göre ciddi şekilde zayıfladı. Yavaş büyüme işletmelerin sabit yatırımları üzerinde baskı yaratıyor. Konut piyasasında aktivite zayıfladı. İş gücü piyasası hala aşırı sıkı. İş gücü piyasasında hala denge yok. Talep arzı önemli oranda aşıyor. Enflasyon hedefin oldukça üzerinde. Son enflasyon verisi beklenenden daha güçlü geldi. Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri hala iyi bir şekilde kontrol altında. Ancak durumdan memnuniyet duymak için bir zemin yok. Yüksek enflasyonun ciddi zorluklar yarattığının bilincindeyiz. Devam eden faiz artırımlarının politikayı yeterli şekilde sınırlayıcı noktaya getirmek için uygun olduğunu düşünüyoruz.

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FAİZ ARTIRIMINA DEVAM MESAJI

Finansal şartlar ciddi şekilde sıkılaştı. Para politikasının sınırlayıcı etkilerinin tam olarak görülmesi zaman alacak. Politikanın özellikle enflasyon üzerinde tam etkisini göstermesi zaman alacak. Bir noktada faiz artırım hızının yavaşlaması uygun olacak. Faiz oranlarında hala gitmemiz gereken biraz yol var. Faizde nihai seviye önceden beklenenden daha yüksek olacak. Talebi yavaşlatmak için güçlü adımlar atıyoruz. Enflasyonu azaltmanın iş gücü piyasasında biraz yumuşama gerektirmesi büyük olasılık.

Hedeflerimizi başarmak için her şeyi yapacağız. Enflasyonun kararlı şekilde aşağı geldiğini görmemiz gerekli. Faiz artırım hızını yavaşlatmak için enflasyonun aşağı geldiğini görmemiz gerekmiyor. Reel faiz oranlarına ve diğer finansal şartlara bakacağız.

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Nihai faiz oranının ciddi şekilde sınırlayıcı olması gerekli, bu şu anda önemli bir soru. Faizler konusunda daha ne kadar ileri gideceğimiz önemli bir soru. Faiz artırım hızı şu anda daha az önemli hale geliyor. Daha yavaş faiz artırımı için zaman Aralık ayında gelebilir. Hala faiz artırımına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz, hala almamız gereken bir yol var. Para politikasını aşırı sıkılaştırdığımızı düşünmüyoruz.

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"REEL POZİTİF FAİZLERE ULAŞMAK İSTEYECEĞİZ"

Toplantıda faiz artırımlarını yavaşlatma konusunu tartıştık. Faiz artırımlarında çok hızlı gittiğimizi düşünmüyoruz. Şu ana kadar iyi ve başarılı bir program uyguladık. Reel pozitif faizlere ulaşmak isteyeceğiz. Finansal şartlar epeyce sıkılaştı. Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri yukarı gider ise sıkıntı yaşanır. Kısa vadeli enflasyon bekleyişleri ise son toplantıdan bu yana yukarı gitti, bu hala çok endişe verici. Elimizdeki araçları güçlü ancak nazik bir şekilde uygulamamız gerekli. Politika etkilerinde gecikme değişken, literatür hiçbir zaman gecikmeli etkilerin kısa zamanda görüldüğüne işaret etmiyordu, ancak şu anda gecikmeli etkinin ne kadarda görüleceği oldukça belirsiz. Eğer aşırı sıkılaştırma olduğunu görürsem araçlarımızla buna yanıt veririz.

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Ancak eğer yeterince sıkılaştırmazsak enflasyon kemikleşir. Faiz artırımlarına ara vermeyi, duraklamayı düşünmek için çok erken. Faizler konusunda hala gitmemiz gereken bir yol var.

Faiz oranlarının nereye gitmesi gerektiğini Aralık toplantısında kağıda dökeceğiz. Hane halkları güçlü bilançolara sahip, enflasyonu aşağı getirmek sabır gerektirecek. Konut piyasası pandemiden sonra çok ısınmıştı. Konut piyasasının dengeye dönmesi gerekli. Faiz artırımlarını duraklatmayı düşünmek için çok erken. Faizlerin nereye gitmesi gerektiği konusunda tahminlerimizi Aralık ayında güncelleyeceğiz.

Ücretler yüksek enflasyonun ana nedeni değil. Ücretlerin enflasyon üzerinde etkisi var, ancak ana neden değil. Büyük, toplu işten çıkarmalar olmadan da iş gücü piyasasının yumuşayacağını düşünüyoruz. ABD'de güçlü bir ekonomimiz var. Araçlarımızı enflasyonu kontrol altına almak için kullanmamız gerekli. ABD'de fiyat istikrarı global ekonomi için iyi bir şey.

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Kamuoyunun Fed'e olan güveni en önemli varlığımız. Attığımız adımlar ile uzun vadeli enflasyon bekleyişlerini kontrol altında tutmaya yardım edecek. Faizlerin gitmesi gereken yeri bulmaya odaklandık. O seviyeye ulaşıldığı zaman ne yapacağımızı bilmiyorum.

Bizim mesajımız, yeterince sıkılaştırıcı seviyeye ulaşmadan önce faizler konusunda gitmemiz gereken yol olduğu. faiz artırımlarını duraklatmayı tartışmak için erken. Faiz artırımlarını duraklatmak şu anda tartıştığımız bir şey değil. Görevimiz kararlılık ve sabır gerektiriyor. Yumuşak bir iniş mümkün. Yumuşak bir iniş için pencere daraldı. Faizler daha yukarı gittikçe bir yumuşak iniş görmek zor. Bir resesyon olup olmayacağını hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse bir resesyonun ne kadar kötü olacağını bilmiyor.