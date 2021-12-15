Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

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Küresel piyasalarda, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist endişelerle karışık bir seyir izlenirken, gözler açıklanan ABD Merkez Bankası'nın kararlarına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi.

Fed piyasa beklentilerine paralel olarak varlık alımlarını azalttı. Hazine kağıdı alımını 20 milyar dolar ve mortgage destekli kağıt alımlarını 10 milyar dolar azaltma kararı alan Fed, Ocak ayında 40 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 20 milyar dolar tutarında mortgage destekli kağıt olmak üzere toplam 60 milyar dolar tutarında varlık alacak.

2 gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, net varlık alımlarının önümüzdeki aylarda benzer hızla azaltılmaya devam edilmesinin muhtemel olduğu belirtilirken, ekonomik görünümde değişikliklerin gerektirdiği şekilde varlık alımlarının hızını ayarlamaya hazır olunduğu da vurgulandı.

FOMC toplantısı sonrası açıklamadan beklendiği gibi enflasyonunun "geçici" olduğu ifadesini çıkaran Fed, "pandemi ile arz ve talep dengesizlikleri ve ekonominin yeniden açılması enflasyon seviyelerinin yüksek olmasına katkı vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. FOMC açıklamasında, Fed üyelerinin enflasyonun ne zaman gerilemesini beklediklerine yer verilmedi.

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FED ÜYELERİ 2022'DE 3 FAİZ ARTIRIMI BEKLİYORLAR

Fed üyeleri 2022 yılında federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngördüler.

Eylül ayında yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası açıklanan tahminlerde 2022 için 1 olan faiz artırım beklentisi, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılan toplantıda ortaya konan tahminler ile 37'ye çıktı. Fed üyeleri 2023 yılı için de 3 faiz artırımı beklentisi ortaya koydular.

Fed'in faiz açıklamasında şu notlar yer aldı:

Gelecekte varlık alım hızını ekonomik görünüme göre ayarlamaya devam edeceğiz. Gelecekte varlık alımının Ocak ayı ile benzer hızda azaltılması büyük olasılık.



Enflasyon pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldi. Enflasyonda artışın geçici olduğu ifadesinden vazgeçildi. Toparlanma patikası koronavirüsteki duruma bağlı. İstihdam artışları güçlü. Ekonomi görünüme yönelik devam eden risklerle karşı karşıya.

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2021-2022 İÇİN İŞSİZLİK TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

ABD Merkez Bankası yetkilileri bu yıl ve gelecek yıl için işsizlik oranı beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 4,8'den yüzde 4,3'e , gelecek yıl için yüzde 3,8'den yüzde 3,5'e çekildi. Fed yetkilileri 2023 yılı için yüzde 3,5 ve 2024 yılı için yüzde 3,5 olan tahminini korudu.

Uzun dönem işsizlik tahmini de yüzde 4,0 olarak kaldı.

ABD'de Kasım ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptığı 2020 Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü.

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17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DE REVİZE EDİLDİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini bu yıl için aşağı, gelecek yıl için yukarı yönde revize ettiler.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,5 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 4,0 2023 yılı için yüzde 2,2 ve 2024 yılı için yüzde 2,0 büyüme beklediğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 5,9, gelecek yıl için yüzde 3,8, 2023 yılı için yüzde 2,5 ve 2024 yılı için yüzde 2,0 büyüme tahmin edilmişti.

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ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 2,1 büyüdü. Büyüme ile ilgili final sonuçları 22 Aralık'ta açıklanacak.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.