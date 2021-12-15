Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ermenistanla normalleşme sürecinde sıcak gelişme: Serdar Kılıç özel temsilci olarak atanıyorErmenistan'la normalleşme sürecinde sıcak gelişme: Serdar Kılıç özel temsilci olarak atanıyor#Mevlüt Çavuşoğlu
Galatasarayda istifa depremi Yönetimde ayrılık, Terim...Galatasaray'da istifa depremi! Yönetimde ayrılık, Terim...#Galatasaray
Bakan Kocadan aşı vurgusu ve son duruma dair mesaj: Hayatı desteklemek için...Bakan Koca'dan aşı vurgusu ve son duruma dair mesaj: Hayatı desteklemek için...#Vaka
Son dakika... Fed faiz kararını açıkladıSon dakika... Fed faiz kararını açıkladı#Fed
Aşı takviminde kritik detay 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecekAşı takviminde kritik detay! 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecek#Koronavirüs
Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdiAsgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi#Numan Kurtulmuş
Köpek yumurta yedi meydan muharebesi Yine kavga çıktı... Çok sayıda gözaltı'Köpek yumurta yedi' meydan muharebesi! Yine kavga çıktı... Çok sayıda gözaltı#Aksaray
Bahçeliden ekonomik OHAL tepkisi: Gafilliktir, şuursuzlukturBahçeli'den 'ekonomik OHAL' tepkisi: Gafilliktir, şuursuzluktur#MHP
21 ay sonra seferlerine başladı Bakan Karaismailoğlu, treni böyle yolculadı21 ay sonra seferlerine başladı! Bakan Karaismailoğlu, treni böyle yolculadı#Adil Karaismailoğlu
Bakan Kurum’dan tüm sektörlere Yeşil Kalkınma projeleri çağrısıBakan Kurum’dan tüm sektörlere 'Yeşil Kalkınma' projeleri çağrısı#Murat Kurum
Gülçin Ergül taburcu oldu Sevgilisine veda edemedi...Gülçin Ergül taburcu oldu! Sevgilisine veda edemedi...#Gülçin Ergül
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor Gecelik ortalama bin 750 TLyi buluyor...Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor! Gecelik ortalama bin 750 TL'yi buluyor...#Turizm
Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...#Süper Lig
Okul sıralarında ve ailelerin önünde izliyorlar İlkokul çağında porno tehlikesi...Okul sıralarında ve ailelerin önünde izliyorlar! İlkokul çağında porno tehlikesi...#Cinsel İçerikli Videolar
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

#Fed#Faiz#Piyasa
Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasaların odaklandığı Fed'in faiz kararı netleşti. Yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışan Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu.

Haberin Devamı

Küresel piyasalarda, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist endişelerle karışık bir seyir izlenirken, gözler açıklanan ABD Merkez Bankası'nın kararlarına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi.

Fed piyasa beklentilerine paralel olarak varlık alımlarını azalttı. Hazine kağıdı alımını 20 milyar dolar ve mortgage destekli kağıt alımlarını 10 milyar  dolar azaltma kararı alan Fed, Ocak ayında 40 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 20 milyar dolar tutarında mortgage destekli kağıt olmak üzere toplam 60 milyar dolar tutarında varlık alacak. 

2 gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, net varlık alımlarının önümüzdeki aylarda benzer hızla azaltılmaya devam edilmesinin muhtemel olduğu belirtilirken, ekonomik görünümde değişikliklerin gerektirdiği şekilde varlık alımlarının hızını ayarlamaya hazır olunduğu da vurgulandı. 

FOMC toplantısı sonrası açıklamadan beklendiği gibi enflasyonunun "geçici" olduğu ifadesini çıkaran Fed, "pandemi ile arz ve talep dengesizlikleri ve ekonominin yeniden açılması enflasyon seviyelerinin yüksek olmasına katkı vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. FOMC açıklamasında, Fed üyelerinin enflasyonun ne zaman gerilemesini beklediklerine yer verilmedi. 

Haberin Devamı

FED ÜYELERİ 2022'DE 3 FAİZ ARTIRIMI BEKLİYORLAR

Fed üyeleri 2022 yılında federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngördüler.

Eylül ayında yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası açıklanan tahminlerde 2022 için 1 olan faiz artırım beklentisi, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılan toplantıda ortaya konan tahminler ile 37'ye çıktı. Fed üyeleri 2023 yılı için de 3 faiz artırımı beklentisi ortaya koydular.

Gözden Kaçmasın

Ermenistanla normalleşme sürecinde sıcak gelişme: Serdar Kılıç özel temsilci olarak atanıyorErmenistan'la normalleşme sürecinde sıcak gelişme: Serdar Kılıç özel temsilci olarak atanıyorHaberi Görüntüle

Fed'in faiz açıklamasında şu notlar yer aldı:

Gelecekte varlık alım hızını ekonomik görünüme göre ayarlamaya devam edeceğiz. Gelecekte varlık alımının Ocak ayı ile benzer hızda azaltılması büyük olasılık.

Enflasyon pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldi. Enflasyonda artışın geçici olduğu ifadesinden vazgeçildi. Toparlanma patikası koronavirüsteki duruma bağlı. İstihdam artışları güçlü. Ekonomi görünüme yönelik devam eden risklerle karşı karşıya.

Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

Haberin Devamı

2021-2022 İÇİN İŞSİZLİK TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

ABD Merkez Bankası yetkilileri bu yıl ve gelecek yıl için işsizlik oranı beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 4,8'den yüzde 4,3'e , gelecek yıl için yüzde 3,8'den yüzde 3,5'e çekildi. Fed yetkilileri 2023 yılı için yüzde 3,5 ve 2024 yılı için yüzde 3,5 olan tahminini korudu.

Uzun dönem işsizlik tahmini de yüzde 4,0 olarak kaldı.

Gözden Kaçmasın

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi Bakan Kocadan flaş açıklamalar: Hatırlatma dozunda süre indirildiKoronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan flaş açıklamalar: Hatırlatma dozunda süre indirildiHaberi Görüntüle

ABD'de Kasım ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptığı 2020 Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü.

Haberin Devamı

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DE REVİZE EDİLDİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini bu yıl için aşağı, gelecek yıl için yukarı yönde revize ettiler.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,5 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 4,0 2023 yılı için yüzde 2,2 ve 2024 yılı için yüzde 2,0 büyüme beklediğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 5,9, gelecek yıl için yüzde 3,8, 2023 yılı için yüzde 2,5 ve 2024 yılı için yüzde 2,0 büyüme tahmin edilmişti.

Haberin Devamı

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 2,1 büyüdü. Büyüme ile ilgili final sonuçları 22 Aralık'ta açıklanacak.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fed#Faiz#Piyasa

BAKMADAN GEÇME!

Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge