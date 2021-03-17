Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

16 Mart'ta başlayan Fed toplantısı sona erdi. ABD Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Fed faizleri sabit bıraktı. Birazdan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklama yapması bekleniyor.

FAİZ KARARI 11-0 OYLA ALINDI

Faiz kararı 11'e karşı 0 oyla alındı. ABD Merkez Bankası (Fed), iskonto faiz oranını beklentiler doğrultusunda yüzde 0,25 olarak bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, "Mali şartlar destekleyici olmaya devam ediyor" dendi.

Fed'in toplantı metninde yer alan ifadeler;

Toparlanma patikası virüsün yıl içindeki gelişimine bağlı. Ters repo büyüklüğü karşı taraf başına 30 milyar dolardan 80 milyar dolara yükseltildi. Hedefler konusunda daha fazla ilerme sağlanana kadar tahvil alımı devam edecek.

Politika yapıcıların çoğunluğu enflasyon tahminlerine yönelik riskleri ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğunu görüyor, Aralık'ta çoğunluk riskleri aşağı yönlü görüyordu. Tahvil alımları aylık en az 80 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımları aylık 40 milyar dolar olarak devam ettirilecek.

Destekleyici politika enflasyon bir süre için ılımlı şekilde yüzde 2'nin üzerine çıkana, ortalama enflasyon yüzde 2'in üzerinde oluşana ve uzun vadeli enflasyon bekleyişleri yüzde 2'de çıkarılana kadar devam ettirilecek. Eğer hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek riskler gelişir ise para politikası duruşunu ayarlamaya hazır olacağız.

Ekonomik aktivite ve istihdam göstergeleri toparlanma hızında bir yavaşlamanın ardından yukarı döndü. Enflasyon yüzde 2'nin altında olmaya devam ediyor.

Genel finansal şartlar destekleyici olmaya devam ediyor, ekonomiyi destekleme tedbirlerini ve ABD hanehalkı ile işletmelerine kredi akışını yansıtıyor. Pandemiden en olumsuz etkilenen sektörler zayıf olmaya devam ediyor. Halk sağlığı krizi ekonomi üzerinde baskı yaratmaya, görünüme kayda değer riskler yaratmaya devam ediyor.

Ters repo için limitin yükseltilmesi ABD Doları fonlaka piyasalarının gelişimini yansıtıyor. Fed, 23 Mart sonrasında ticari mortgage destekli menkul kıymet alım operasyonları gerçekleştirmeyecek.

-2021 Yılı GSYH beklentisi yüzde 6,5 (Önceki yüzde 4,2)

-2022 Yılı GSYH beklentisi yüzde 3,3 (Önceki yüzde 3,2)

-2023 Yılı GSYH beklentisi yüzde 2,2 (Önceki yüzde 2,4)

-Uzun dönem GSYH beklentisi yüzde 1,8 (Önceki yüzde 1,8)

-2021 Yılı işsizlik oranı beklentisi yüzde 4,5 (Önceki yüzde 5,0)

-2022 Yılı işsizlik oranı beklentisi yüzde 3,9 (Önceki yüzde 4,2)

-2023 Yılı işsizlik oranı beklentisi yüzde 3,5 (Önceki yüzde 3,7)

-Uzun dönem işsizlik oranı beklentisi yüzde 4,0 (Önceki yüzde 4,1)

-2021 Yılı PCE beklentisi yüzde 2,4 (Önceki yüzde 1,8)

-2022 Yılı PCE beklentisi yüzde 2,0 (Önceki yüzde 1,9)

-2023 Yılı PCE beklentisi yüzde 2,1 (Önceki yüzde 2,0)

-Uzun dönem PCE beklentisi yüzde 2,0 (Önceki yüzde 2,0)

-2021 Yılı çekirdek PCE beklentisi yüzde 2,2 (Önceki yüzde 1,8)

-2022 Yılı çekirdek PCE beklentisi yüzde 2,0 (Önceki yüzde 1,9)

-2023 Yılı çekirdek PCE beklentisi yüzde 2,1 (Önceki yüzde 2,0)

İLK AÇIKLAMASI BEKLENTİLER YÖNÜNDEYDİ

Fed 2021 yılının ilk toplantısını 26-27 Ocak tarihlerinde gerçekleştirmişti. İlk kararında beklentiler doğrusunda ilerleyen Fed, faizleri sabit bırakmıştı. Alınan kara sonucunda faizler yüzde 0-0.25 aralığında kalmıştı.

Fed Başkanı Powell ilk toplantı sonrası yaptığı açıklamada özellikle pandemi ve ekonomik gelişmelere vurgu yapmıştı. Powell pandemi bitene kadar ekonomik açıdan desteğin süreceğini belirtirken, hizmet sektöründe ise zayıflık vurgusunun altını çizmişti.

2022'NİN SONUNDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Piyasalarda endişeye neden olan tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,67'ye kadar çıktı ve 13 ayın zirvesine tırmandı. Analistler, Fed'in faiz ya da para politikasına ilişkin herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyordu.

Fed 2023’ün sonuna kadar faiz oranlarını var olan sıfıra yakın düzeyde sabit tutmayı planlarken piyasalarda beklenti Fed’in en erken 2022’nin sonuna kadar faiz artışına gideceği yönünde.

Yükselen tahvil getirileri karşısında soğukkanlılığını koruyan Fed, para politikası kararında faizlerin artırılacağı beklentisinde olanlar aleyhine ifadeler kullanmayı düşünebilir. Fed para politikası kararıyla güncel ekonomik büyüme tahminlerini de açıklayacak.

FED 2021 TOPLANTI TAKVİMİ

FOMC, her yıl olduğu gibi 2021'de de 8 kez toplanacak. FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri şöyle olacak:

Birinci Toplantı 26-27 Ocak Sabit (Yüzde 0-0.25) İkinci Toplantı 16-17 Mart Sabit (Yüzde 0-0.25) Üçüncü Toplantı 27-28 Nisan - Dördüncü Toplantı 15-16 Haziran - Beşinci Toplantı 27-28 Temmuz - Altıncı Toplantı 21-22 Eylül - Yedinci Toplantı 2-3 Kasım - Sekizinci Toplantı 14-15 Aralık -

FED PANDEMİNİN İLK YILINDA HANGİ KARARLARI ALMIŞTI?

Fed 2020'nin ilk toplantısında değişikliğe gitmemiş faizleri 1.50 – 1.75 aralığında bırakmıştı. Fed geçtiğimiz sene koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için 18 Mart'taki toplantıyı beklemeden 3 Mart'ta 50 baz puan indirmiş ardından 16 Mart'ta faizleri 0-0,25 aralığına çekmişti.

Fed 29 Nisan, 10 Haziran, 29 Temmuz, 16 Eylül, 5 Kasım ve 16 Aralık'ta gerçekleştirdiği diğer toplantılarında ise faizlerde değişikliğe gitmemişti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara