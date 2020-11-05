Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

Amerikan seçimleri devam ederken ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Saat 22.30'daysa FED Başkanı Jerome Powell ekonomik görünümle ilgili gidişata dair görüşlerini açıklayacak.

Fed faizlerde değişiklik yapmadı. Fed aldığı kararla faizler Yüzde 0 - 0.25'te sabit kaldı. Fed'in kararı oybirliğiyle alındı.

BEKLENTİLERİ ŞAŞIRTMADI

Fed'in aldığı karar sürpriz olmadı. Beklentilerde koronavirüs salgını sebebiyle faizleri 0'a çeken Fed'in faizlerde değişiklik yapmamasına yönelikti. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan karar da piyasanın beklediği türden bir karar oldu.

Fed bu akşam faiz kararını açıklayacak. Amerikan seçimlerinin gölgesinde geçecek cak kararda sürpriz ya da bugünkünden radikal bir para politikası dönüşümü beklenmiyor.

TRUMP MART AYINDA UYARMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, mart ayında Avustralya Merkez Bankası’nın faiz kararına değinerek, Fed’in corona virüs konusunda şu ana kadarki eylemsizliğinin ABD'yi rekabette dezavantajlı bir konuma sürüklediğini belirtmişti.

Trump, "Fed gevşemeli ve büyük bir faiz indirimi yapmalı diyerek, daha önceden de kararlarını eleştirdiği Fed Başkanı Jerome Powell'ı ilk günden bu yana yanlış seçimler yapmakla suçladı.

FED'İN 2020 FAİZ KARARLARI

Fed ilk toplantıda faizi sabit tutarken corona virüsün ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 3 Mart’ta politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmişti.

Salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirmiş ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti. Sonrasında ise faizlere dokunmayan Fed bir sonraki hamlesinde de faizleri değiştirmedi. Fed'in sonraki adımı da faizleri değiştirmemek oldu. Tahminlere göre de 2022 yılı sonuna dek sıfıra yakın bir faiz oranıyla devam edecek.

TARİH KARAR FAİZ ORANI 29 Ocak Sabit Yüzde 1,50-1,75 3 Mart Faizi Düşürdü Yüzde 1-1,25 18 Mart Faizi Düşürdü Yüzde 0-0,25 29 Nisan Sabit Yüzde 0 - 0.25 10 Haziran Sabit Yüzde 0 - 0.25 29 Temmuz Sabit Yüzde 0 - 0.25 16 Eylül Sabit Yüzde 0 - 0.25

BİR SONRAKİ TOPLANTILAR NE ZAMAN?

2020 yılında bir sonraki Fed toplantısı 15-16 Aralık'ta yapılacak ve 2020'nin son toplantısı olacak.