Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararını ABD Merkez Bankası açıkladı. Banka faizi yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında sabit bıraktı. Faiz kararı oy birliğiyle alındı.

ABD ekonomisinin koronavirüs salgınından kaynaklı olarak kötüleştiğini belirten Fed, er ya da geç yaşanacak toparlanmayı desteklemek için agresif adımlar atmayı sürdüreceği taahhütünde bulundu.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin ardından yapılan açıklamada, "Fed, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya bağlı" denildi.



"Devam eden sağlık krizi ekonomik aktivite,istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı yaratacak ve orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler yaratacak" değerlendirmesinin yapıldığı FOMC açıklamasında, "Gelecekteki politikayı belirlerken global gelişmelerin yanı sıra ekonomik görünüme ve istihdama yönelik gelen bilgileri izleyeceğiz" denildi.



Fed, politika faizini ve iskonto faizini değiştirmediği toplantıda kararları oy birliği ile alırken, "Etkin para politikası aktarımı ve piyasanın çalışmasının desteklenmesi için gerekli miktarda Hazine kağıdı, ticari ve konut mortgageleri destekli menkul kıymetler almaya devam edecek" ifadelerini de kullandı.



FOMC açıklamasında, koronavirüs salgınının ekonomik aktivitede keskin düşüşe ve işsizlikte artışa yol açığı belirtilirken, zayıf talep ve petrol fiyatlarında ciddi düşüşün tüketici enflasyonunu aşağıda tuttuğunu da ifade etti. Açıklamada, "Ekonomik aktivite yurt içi ve yurt dışında yaşanan bozulmalar finansal şartları ciddi şekilde etkiliyor" ifadesi de yer aldı.

FED BAŞKANI POWELL: EKONOMİDE İKİNCİ ÇEYREKTE GÖRÜLMEMİŞ DÜŞÜŞ YAŞANACAK

Faiz kararı sonrasında basın toplantısı yapan Fed Başkanı Jerome Powell "ABD ekonomisi ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir düşüş yaşayacak" açıklamasında bulundu.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

-Sağlık krizinin yol açığı büyük kayıpların farkındayız.

-Koronavirüs salgınını yayılmasını engellemek için alınan tedbirler ekonominin büyük bölümünü durma noktasına getirdi.

-Ekonomide ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir düşüş yaşanacak.

-Ekonomide daralmanın ağırlığı sağlık krizine verilecek yanıta ve hükümetin politika tedbirlerine bağlı olacak.

-Toparlanma için zeminin oluşturulması açısından kredi akışı çok önemli.

-Fed kredi akışının sürmesi için güçlü adımlar atıyor.

-Fed'in attığı adımlar piyasaların çalışmasını iyileştirdi, buna bağlı olarak varlık alımları yavaşladı.

-Fed'in varlık alımları son haftalarda piyasalara önemli şekilde yardım etti.



-Fed elindeki güçleri kullanmaya devam edecek ve bunu toparlanma sağlam şekilde yoluna girene kadar devam ettirecek.

-Toparlanmaya destek vermek için elimizden geleni mümkün olduğu sürece yapacağız.

-Fed güçlü toparlanmayı sağlamak için tüm araçlarını kullanacak.

-Fed, tüm araçlarını agresif şekilde kullanmaya bağlı.

-Fed'in daha fazlasını yapmasına ihtiyaç olacak.

-Krize yanıt için Fed'in veya Kongre'nin daha fazlasının yapılmasına ihtiyaç olması büyük olasılık.

-Ekonominin hepimizden daha fazla desteğe ihtiyacı olacak.

-Şirketleri ve hanehalklarını kaçınılmaz iflaslarda korumanın ağır bir bedeli var, ancak bunu yaparak ekonominin uzun vadede hasar görmesinden kaçınabileceğiz.

-Fed, ihtiyaç oldukça araçlarını kullanmaya devam edecek.

-Varlık alımları ve diğer önlemler dikkate alındığında politika tutumumuz uygun ve onu şu an için değiştirmeyeceğiz.

-Politika duruşumuz ve varlık alım hızımız şu an için uygun.

-Fed'in politika duruşu uygun, ekonomiden daha fazlasını görmeyi bekliyoruz.

-Fed, insanlara ve şirketlere yardım için yeterince risk alıyor.

-Fed, kongre tarafından kendisine verilen borç verme güçlerine göre hareket ediyor.

-Fed bağış yapamaz ve yasalara göre, borç ödeme yeterliliği olmayan şirketlere kredi veremez.

-Şirket kredileri kolaylıkları sonuçlandırılmaya yaklaştı ve yakında faaliyete geçirilecek.

-Reel sektör kolaylıkları ilk uygulamaya konmalarından sonra büyük olasılıkla şekillendirilecek ve genişletilecek.

-Orta vadesi ifadesi ile koronavirüsün kontrol altına alınması süresi kastediliyor.

-Ekonomiyi yeniden açmaya büyük olasılıkla yakında başlayacağız.

-Ancak virüs tamamen kontrol altına alınmadan ekonomik aktivite eskiden olduğu seviyeye geri dönemeyebilir.

-Tüketici harcamaları insanların güveni sağlanana kadar geldiği yere geri gitmeyecektir.

-Aldığımız tedbirleri kaldırmadan önce ekonominin toparlanma yolunda olduğundan emin olmamız gerekli, acele etmemeliyiz, mevcut tutumuz uygun.

-Tedbirleri geri çekmek veye faiz artırmak için acele içinde olmayacağız.

-Açıklanan programlar ile piyasalara güvenin yeniden tesis edilmesi şirketlerin özel sektörden daha fazla finansman temin etmelerine yardım ediyor.

-Bugün ekonomide olağanüstü belirsizlik var ve bunun nedeni virüsün kontrol altına alınması için gereken sürenin ne kadar olduğu konusundaki belirsizlik.

-İkinci çeyrek için veriler bugüne kadar gördüğümüz her şeyden daha kötü olacak.

-Bugün itibariyle tahminler belirsiz.

-Üçüncü çeyrekte ise önemli büyüme görebiliriz, ancak virüsün yeniden tırmanması riski de var.

-Sosyal mesafe kuralları gevşetilse de insanlar hala endişeli olmaya devam edecek ve bu güveni, davranışları etkileyecek.

-Reel ekonomiye kredi programları, toparlanmanın güçlü olması sağlamak için ortaya konan programlar.

-ABD bir süredir mali açıdan sürdürülebilir bir patikada değildi, ancak şu an içinde bulunduğumuz durum bundan endişe duyulacak zaman değil.

-Şu an federal borçlardan endişe etmenin zamanı değil.