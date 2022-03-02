Son dakika... Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması

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Mart ayı içerisinde piyasaların beklediği en önemli kararların başında hiç şüphesiz Fed'in faiz kararı yer alıyor. Fed Başkanı Jerome Powell da konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Powell mart ayının faiz artırımı için uygun olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirten Powell, "Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik yollarında yaşanan bozulmalar daha da büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek." açıklamasında bulundu.

Fed'in daha yüksek enflasyon risklerine karşı dikkatli olduğunu ifade eden Powell, ücret artışlarının birçok yıla oranla çok daha hızlı olduğunu belirtti.