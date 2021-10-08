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Son dakika... Fantasia'da şok! Tahvil işlemleri durduruldu

#Fantasia#Çin#Tahvil
Son dakika... Fantasiada şok Tahvil işlemleri durduruldu

Dünyanın gözünü çevirdiği Çin gayrimenkul şirketleri birer birer dökülmeye başladı. Evergrande'den sonra Fantasia da tahvillerini ödemekte güçlük çekiyor. Şangay Borsası tedbir olarak Fantasia'nın tahvil işlemlerini durdurdu.

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Çin'de gayrimenkul sektörü alarm vermeye devam ediyor. 300 milyar dolarlık borcu bulunan ve tahvil ödemelerini zor yapan Evergrande'den sonra Fantasia das sıkıntıya girdi.

Şangay Borsası'nda işlem gören Fantasia'nın tahvil işlemleri geçici olarak durduruldu. 

Borsa, Fantasia'nın ülke içi tahvillerinde yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle işlemlerin askıya alındığını belirtti. İşlem durdurma kararı öncesinde şirketin Aralık 2021 ve Kasım 2022 tahvillerinde yüzde 20 düşüş yaşanıyordu.

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FITCH NOT DÜŞÜRMÜŞTÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fantasia'nın notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına 'B'den 'CCC-'ye düşürmüştü.

Moody’s Investors Service de şirketin notunu bir basamak indirerek B3 seviyesine düşürmüştü.

Fantasia geçen hafta, 100 milyon dolar tutarında özel tahsisli tahvilinin ana para ve faiz ödemesini gerçekleştirdiğini açıklayarak, fonların transferinin yapılmadığı yolundaki bir haberi yalanlamıştı.

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#Fantasia#Çin#Tahvil