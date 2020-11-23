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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 18:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... Fahiş fiyat uygulayan firmalara ceza yağdı

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Son dakika... Fahiş fiyat uygulayan firmalara ceza yağdı
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Sağlık, temizlik, gıda, elektronik ürün satışında fahiş fiyat uygulayan 208 firmaya yaklaşık 6,9 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesi sunumunda konuştu. 

Bakan Pekcan, sağlık, temizlik, gıda, elektronik ürün satışında fahiş fiyat artışı nedeniyle 208 firmaya yaklaşık 6,9 milyon lira idari para cezası uygulandığını söyledi. 

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