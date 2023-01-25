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Son dakika... EYT Meclis'te AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı

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#EYT#Meclis#AK Parti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 16:57

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi AK Parti'de milletvekillerinin imzasına açıldı. İmzalar tamamlandıktan sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili teklif imzaya açıldı. EYT teklifi imzaya açıldı. İmzalar toplandıktan sonra teklif TBMM Başkanlığı’na sunulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik çalışmayı tamamladı, Meclis'e gönderdi ve kanun teklifine dönüştürülme aşamasına gelindi.

AK Parti grubunda, EYT düzenlemesi imzaya açıldı. Çalışma teklif haline getirildikten sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

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Buna ek olarak, AK Parti grup başkan vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenleme için şubat ayını işaret etti. İlk maaşların martta alınabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan tarafından açıklanan EYT düzenlemesinden 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

Teklif, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayacak. Kadınların 20, erkeklerin 25 hizmet yılı bulunması da şartlar arasında yer alıyor. 

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#EYT#Meclis#AK Parti

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