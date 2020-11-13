Son dakika... Eylül ayı sanayi üretimi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Eylül'de sanayi üretimi yüzde 1.7 arttı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Eylül ayında yıllık %8,1 arttı. Foreks anketinde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık beklentisi %7,5 seviyesindeydi.
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,6 arttı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,2 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,7 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %30,3 arttı."
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