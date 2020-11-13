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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.11.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... Eylül ayı sanayi üretimi açıklandı

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Son dakika... Eylül ayı sanayi üretimi açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Eylül'de sanayi üretimi yüzde 1.7 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Eylül ayında yıllık %8,1 arttı. Foreks anketinde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık beklentisi %7,5 seviyesindeydi.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Eylül ayında  madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı  ayına göre %0,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,5 ve elektrik, gaz,  buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,6 arttı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Eylül ayında  madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2,  imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve  iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı üçüncü  çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,7 arttı. Bir önceki  çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi  ise %30,3 arttı."

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