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Ekonomi
Haber Giriş: 29.09.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan açıkladı: 5 Ekim'de ödenecek

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Son dakika... Bakan açıkladı: 5 Ekim'de ödenecek
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Son dakika... Bakan Selçuk, “Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

 

 

 

 

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