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Son dakika...Evergrande'nin şantiyeleri yeniden çalışmaya başladı

#Evergrande#Şirket#İflas
Son dakika...Evergrandenin şantiyeleri yeniden çalışmaya başladı

Çin'in en büyük gayrimenkul geliştirici şirketlerinden olan Evergrande, 300 milyar dolarlık borcuyla küresel ekonomiye şok yaratmıştı. Tahvillerini geri ödeyemeyen Evergrande, Eylül ayındaki tahvilin kupon ödemesini gerçekleştirdi. Sonrasında ise 10 büyük projede yeniden inşaat çalışmaları başladı.

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Dünya ekonomisi koronavirüs pandemisi nedeniyle sekteye uğrarken Çin'den gelen kötü haberler de olumsuzluğa neden olmuştu. Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden Evergrande'nin tahvillerini geri ödeyememesi dev sorun yaratırken küresel piyasalarda 'yeni bir Lehman Brothers krizi mi geliyor' sesleri de yükselmeye başlamıştı.

Çinli şirket kısa sürede ataklar yaparak Eylül ayındaki tahvil kuponu ödemelerini gecikmeli de olsa yaptı. 83.5 milyon doları yatırımcıların hesabına aktaran Evergrande, sonrasında da şantiyelerinde çalışmalara başladı.

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10 BÜYÜK PROJE YENİDEN START ALDI

Evergrande'nin şantiyelerinden makine sesleri yükselmeye başladı. Çin'de 10 büyük projede işler yeniden başladı. 

Şirketten yapılan açıklamada, aralarında Shenzen'in de yer aldığı 6 büyük kentte toplam 10 projede faaliyetler başladı. 

NAKİT SORUNLARI ÇİN'İ ETKİLEYEBİLİR

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Evergrande'nin iflasının konuşulduğu bugünlerde 300 milyar dolarlık borcun ödenememesi durumunda Çin ekonomisini olumsuz etkileyebileceği uzmanlar tarafından dile getirilmişti.

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#Evergrande#Şirket#İflas

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