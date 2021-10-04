Son dakika... Evergrande'nin hissesi işleme kapatıldı

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Dünya ekonomilerinin yakından takip ettiği Evergrande olayında yeni gelişme yaşandı. 300 milyar dolarlık dev borcu ile iflas etmesi beklenen şirketin hisseleri Hong Kong Borsası'nda işleme kapatıldığı duyuruldu.

Finansal dar boğazda olan Evergrande Group ve bağlı ortaklığı Evergrande Property Services Group'un hisse işlemleri sabah 04:00'te kapatıldı. Kapatmaya ilişkin olarak herhangi bir neden açıklanmadı.

China Evergrande Group'un bir diğer bağlı ortaklığı China Evergrande New Energy Vehicle Group'un hisseleri ise yüzde 0,3 değer kazandı.

DÜNYANIN EN BORÇLUSU

Shenzhen merkezli olan China Evergrande Group, dünyanın en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi olarak biliniyor.