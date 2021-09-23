Son dakika... Evergrande'de son dakika gelişmesi! Hisseleri yüzde 30 prim yaptı

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Hurriyet.com.tr - Çin'in en büyük gayrimenkul geliştiricisi Evergrande'nin son günlerde başı iflas iddialarıyla dertte. Şirketin 300 milyar dolarlık borcunu çeviremeyip iflas açıklayacağı iddiaları Asya piyasalarını derinden etkiledi. Bitcoin'deki düşüşü de Evergrande'ye bağlayan analistler, şirketin tahvil kuponlarını ödeyemeyecek durumda olduğu bilgisini paylaşmışlardı.

Ancak Evergrande son yaptığı hamle ile beklentileri boşa çıkardı. Şirketin yönetim kurulu dün gece yaptığı toplantıda konutların sahiplerine teslim edilmesi ve varlık yönetim ürünlerinin itfalarının gerçekleştirilmesi kararı çıktı.

Bu gelişmeyle birlikte Evergrande hisseleri yüzde 30 artış yaşadı. Asya borsaları ise güçlü yükselişler kaydetti.

ORTAĞI TÜM HİSSELERİNİ SATMAK İSTİYOR

Evergrande'nin ortaklarından Chinese Estates Holdings, şu ana kadar 32 milyon dolar tutarında hisse sattığını ve elinde olan tüm hisseleri de satacağını planladığını duyurdu.

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Hong Kong Borsası'na bildirimde bulunan Chinese Estates Holdings, Evergrande'deki son gelişmeler nedeniyle duyulan endişeden ötürü hisse satma kararı aldığını açıkladı.

Şu ana kadar 108.9 milyon hisse satan Chinese Estates Holdings, hisse satışlarından 1.2 milyar dolar zarar yazmayı göze aldı.

10 Eylül tarihli verilere göre Chinese Estate Holdings'in Evergrande Group'ta yüzde 6,50 oranında payı bulunuyordu.