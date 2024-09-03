Son dakika... Ev ve iş yeri kira zamları belli oldu

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Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 2.47 yıllık yüzde 51.97 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 64.91 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 65.93 olmuştu.

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