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Son dakika... Ev ve iş yeri kira zamları belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ev#İşyeri#Kira
Son dakika... Ev ve iş yeri kira zamları belli oldu
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 10:00

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos ayında enflasyon yıllık yüzde 51.97 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi.

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Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 2.47 yıllık yüzde 51.97 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 64.91 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 65.93 olmuştu.

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#Ev#İşyeri#Kira

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