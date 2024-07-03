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Son dakika... Ev ve iş yeri kira zamları belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kira#Zam#Enflasyon
Son dakika... Ev ve iş yeri kira zamları belli oldu
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 10:06

Kiralarda yüzde 25 sınırının sona ermesinin ardından yeni artış oranları merak ediliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında enflasyon yüzde 1.64 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı ise yüzde 65.07 olarak belirlendi. Ancak zam sınırının sona ermesi tüm ev sahiplerinin temmuzda zam yapacağı anlamına gelmiyor. İşte kira artış oranı ve ev sahibi - kiracı haklarıyla ilgili tüm detaylar...

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Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 1.64 yıllık yüzde 71.60 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 65.07 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 65.07 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 62.51 olmuştu.

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SÖZLEŞME YENİLEME DÖNEMİ BEKLENECEK

Zam sınırının sona ermesi tüm ev sahiplerinin temmuzda zam yapacağı anlamına gelmiyor. Kiraya zam yılda bir kez ve sözleşme yenileme döneminde yapılıyor. Söz gelimi kira sözleşme yenileme dönemi ocak ayı olan kiracı için, temmuzda artış yapılmayacak, ocak ayı beklenecek. O tarihte TÜİK’in açıkladığı TÜFE 12 ay ortalamasına göre artışa gidecek. Önemli bir husus da şu; açıklanan oran tavan artış anlamına geliyor. Ev sahibi dilerse bunun altında bir rakam belirleyebilir, ancak üzerine çıkamaz.

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Ev sahipleri yasal oranı yetersiz buluyorsa, hukuki yollara başvurabilir. 5 yılı dolduran kiracılar için kira tespit davası, daha yeni kiracılar için ‘öngörülemeyen bir gerekçe’ varsa kira uyarlama davası açılabilir. Ancak her iki dava için önce arabulucuya gidilmesi yasal zorunluluk. 

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TALEP ARTARKEN YENİ ARZ GELMİYOR

Zam sınırının sona erdiği tarih öğrencilerin ev aradığı, taşınma ve evlenmelerin arttığı döneme denk geliyor. Bu nedenle talep artışına bağlı kira rakamlarında yükselme bekleniyor. Zam sınırının kira sorununu çözmediğini, aksine ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının zirve yaptığını belirten uzmanlar ‘arz’ uyarısında bulunuyor. Ev sahipliği oranı düşerken kiracıların arttığını, buna karşın kiraya vermek için ev alan yatırımcıların azaldığını ifade eden uzmanlar, azalan arz ile kira rakamlarının daha çok yükseleceğini dile getiriyor. (Gülistan Alagöz)

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#Kira#Zam#Enflasyon

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