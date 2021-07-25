Son dakika... Ev sahipleri dikkat! Vergiler 5-10 kat arttı

Ev sahipleri, 2021 yılında yeni bir vergi ödemeye başladı: Değerli Konut Vergisi (DKV). Bina vergi değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazları başka bir ifadeyle lüks konutları ilgilendiren bu verginin beyannameleri şubat itibarıyla alındı ve ilk taksit ödemeleri tamamlandı. Ağustos ayı itibarıyla bu verginin ikinci taksit ödemeleri başlıyor.

TEK KONUTA MUAFİYET

Posta Gazetesi'nden Meltem Kara Söyleyenoğlu'nun haberine göre, rayiç değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan tüm konutlar bu verginin kapsamına giriyor. Türkiye genelinde DKV’nin kapsamına giren yaklaşık 150 bin mülk olduğu tahmin ediliyor. Değeri ne olursa olsun tek konut vergiden muaf. Birden fazla evi olanların da en düşük değere sahip olan evi muafiyet şartlarından yararlanıyor.

MÜTEAHHİTE DEVİR ŞARTI

Müteahhitler ise henüz satış ve devrini yapmadığı yeni inşa edilen konutlar için bu vergiden muaf. Bu muafiyet hakları, arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan taşınmazlar için de geçerli. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması durumunda muafiyet düşecek.

EVİMİ SATTIM NE YAPACAĞIM?

DKV’de vergi, yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Örneğin ilk taksiti şubatta ödediniz ve evinizi nisan ayında sattınız. Ağustos ayında ödenecek taksitin de mükellefi siz oluyorsunuz. Takip eden yılda evin yeni sahibi yeni beyanname veriyor

YENİ DEĞERLERE DİKKAT! 5-10 KAT ARTIŞ OLDU

Değerli Konut Vergisi hesaplanırken Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen Emlak Vergisi’ne esas bina vergi değeri dikkate alınıyor. Bu yıl takdir komisyonları toplandı ve Emlak Vergisi’nde 2022-2025 için geçerli olacak yeni değerleri belirledi. Komisyonlardan çoğu yerde 5, 10 kata varan artış kararları çıktı. Bu artışlar, Değerli Konut Vergisi mükelleflerinin ödeyeceği bedeli ve mükellef sayısını da etkileyecek.

İTİRAZ EDİLEBİLİR

Taşınmazın vergi değerinin 5 milyon 227 bin lirayı aşması halinde, takip eden yılın başından itibaren DKV mükellefiyeti başlıyor. Yeni değerler 2022’den itibaren geçerli olacağı için önümüzdeki yıl yeni emlak değerlerini kontrol edip vergi kapsamına girilip girilmediği kontrol edilmeli. Yeni bedellere itiraz etmek için ise vergi mahkemelerine 7 Eylül’e kadar dava açılabilir.

ÖDEMELER NEREYE?

Değerli Konut Vergisi, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine ödenir. Vergiyi zamanında ödemeyen, şartlarını taşımadığı halde muafiyetten yararlananlar ile muafiyetten yararlanma şartlarını kaybetmesine rağmen bu değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faiziyle alınıyor.

NASIL HESAPLANIR?

Değerli Konut Vergisi için evin değeri hesaplanırken Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen emlak vergisine esas bina vergi değeri dikkate alınıyor. Bu rakama her yıl yeniden değerleme oranı ekleniyor. 2021 için uygulanan yeniden değerleme oranının (yüzde 9.11) yarısı (yüzde 4.55) eklendiğinde bu yıl için ortaya çıkan rakamlar şöyle:

- 5 milyon 227 bin TL ile 7 milyon 841 bin TL arasında olanlar, 5 milyon 227 bin TL’yi aşan kısmı için binde 3,

- 10 milyon 455 bin TL’ye kadar olanlar 7 milyon 841 bin TL’si için 7 bin 842 TL, fazlası için binde 6,

- 10 milyon 455 bin TL’den fazla olanlar 10 milyon 455 bin TL’si için 23 bin 526 TL, fazlası için binde 10.

HER YIL BEYANNAME

2021 yılı için DKV beyannameleri şubat ayında verildi. Ancak mükelleflerin unutmaması gereken bir detay var. Takip eden yıllar için yıllık olarak beyanname verilecek. Mükellefler beyannamelerini, konutun bulunduğu belediyeden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili yılın şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine verebiliyor. Vergi dairesine gitmeden e-beyanname şeklinde de göndermek mümkün.

HANGİ ŞARTLARDA VERİLMEZ?

- Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.

- Konutun bina vergi değeri daha sonraki yıllarda vergi tutarının altında kalırsa bu durum belgeleriyle birlikte ilgili vergi dairesine bildirilerek, ilgili yıla ilişkin beyanname verilmez.

MALİKLER SORUMLU

Değerli Konut Vergisi’ni taşınmazın maliki öder. Mesken nitelikli taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa vergi, bu hakkın sahibi tarafından ödenir. Mesken nitelikli taşınmazın maliki veya intifa hakkı sahibi yoksa malik gibi tasarruf edenler vergiyi ödemekle mükelleftir. Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olurlar. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.

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