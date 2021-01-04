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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04.01.2021 - 10:54 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte yeni zam oranı

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Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte yeni zam oranı
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Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak.

Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Aralık ayında enflasyon yıllık yüzde 14.60 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.28 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.28 oldu.

İŞTE KİRALARA YAPILACAK ZAMLAR

Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte yeni zam oranı

Aralık ayı enflasyonu açıklandı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı

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