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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.07.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Temmuz ayı kira zammı oranı

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Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Temmuz ayı kira zammı oranı

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak.

Milyonlarca kişinin merakle beklediği enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir dizi güncelleme de gündeme geldi. Ev sahibi ve kiracılar arasında bu ay yapılacak olan sözleşmelerde yeni zam oranı geçerli olacak. Haziran ayında enflasyon yıllık yüzde 17.53 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 14.55 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 14.55 oldu

Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Temmuz ayı kira zammı oranı

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