Son dakika... Ethereum ne kadar? İşte Ethereum fiyatları

Kripto para birimleri arasında en popüler ikinci coin olan Ethereum saat 11:57 itibarıyla 3551 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum geçtiğimiz güne oranla yüzde 11 oranında düşüşte bulunuyor.



2013 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

Kripto para araştırmacısı ve yazılımcısı Vitalik Buterin 2013 yılında Ethereum’u kullanıma sundu. 2017 yılında piyasaya çıktığında 225 dolardan satılan Ethereum 2018 yılında güçlendi ve 1376 dolara kadar yükseldi. 2018 yılı Aralık ayında 80 dolar seviyelerine gerileyen Ethereum 2020 yılında güçlenme yaşadı ve 600 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 2020 yılından sonra da istikrarlı yükseliş hareketi devam ederek günümüzde 4 bin dolar seviyesini aşmış oldu.

KASABADAN MİLYARDERLİĞE

Vitalik Buterin 1994 yılında Moskova’nın hemen yanı başındaki Kolomna kasabasında dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte bir süre sonra Kanada’ya göçen Buterin, Toronto’da hayatını sürdürmeye başladı. 2012 yılında 18 yaşındayken Ethereum’un kuruluşunda kendisine yardımcı olan Mihai Alisie ile Bitcoin Magazine’i kurdu. Buterin bu dergide yazılar yazmaya başladı. 2014 yılında Buterin, Thiel bursu aldı ve 100 bin dolar teklif edildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara