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Son dakika... Esnafa kira desteği ödemesi başladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun." dedi.
Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:
Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 27, 2021
Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır.
Hayırlı olsun.
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