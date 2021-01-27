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Ekonomi
Haber Giriş: 27.01.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Son dakika... Esnafa kira desteği ödemesi başladı

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Son dakika... Esnafa kira desteği ödemesi başladı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun." dedi.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

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