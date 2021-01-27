Son dakika... Esnafa kira desteği ödemesi başladı

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:





Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık.



Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır.



Hayırlı olsun.