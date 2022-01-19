Son dakika... Ermenistan'a uçuşlar başlıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Aşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3ünde görüldüAşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3'ünde görüldü#Kovid Aşısı
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeliYeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!#Tonga
Demirelin kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...Demirel'in kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...#Volkan Demirel
Vali canlı yayında son durumu anlattı Mahsur kalanlar var... Otoyol kapandı, araçlar kara gömüldüVali canlı yayında son durumu anlattı! Mahsur kalanlar var... Otoyol kapandı, araçlar kara gömüldü#Kar
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
Bakanlık 56 bin 211 denetim yaptı 350 milyon lira ceza kesildiBakanlık 56 bin 211 denetim yaptı! 350 milyon lira ceza kesildi#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Tüm gözler kritik toplantıda Gündem: EkonomiTüm gözler kritik toplantıda! Gündem: Ekonomi#Kabine Toplantısı
Kovid atlatan çocuklara dikkat Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...Kovid atlatan çocuklara dikkat! Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...#Koronavirüs
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyonGençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyon#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Türkiye kara teslim 55 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmıTürkiye kara teslim! 55 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmı#Meteoroloji
Saatler kala akın ettiler Adeta bir birleriyle yarıştılar... Bagajları doldurup ayrıldılarSaatler kala akın ettiler! Adeta bir birleriyle yarıştılar... Bagajları doldurup ayrıldılar#Edirne
Pandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecekPandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecek! #Brooklyn Beckham
Bayılıyorum size Ve beni hep dışlamanıza'Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza!'#Kerem Bürsin
İşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecekİşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecek#İmamoğlu
Çorba içerken bir anda masaya yığıldı Korku dolu anlar: Saniye saniye kameradaÇorba içerken bir anda masaya yığıldı! Korku dolu anlar: Saniye saniye kamerada#Ekmek
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Ermenistan'a uçuşlar başlıyor

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Türkiye#Ermenistan
Son dakika... Ermenistana uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiğini açıkladı. Ermenistan’a 2 Şubat’ta, Erbil’e ise 24 Ocak’ta uçuşlar başlayacak.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ermenistan’a 2 Şubat’ta, Erbil’e ise 24 Ocak’ta uçuşların başlayacağını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgından en çok havacılık sektörünün etkilendiği ancak alınan önlemlerle bu etkinin en aza indirildiğine dikkat çekildi. Alınan tedbirler ve salgınla mücadelede elde edilen başarılar sonrasında havacılık sektörünün toparlanmaya başladığı kaydedilen açıklamada, uçuş ağının da genişlediği ifade edildi. Bu kapsamda Ermenistan’a 2 Şubat’ta, Erbil’e ise 24 Ocak’ta uçuşların başlayacağı duyuruldu.

Gözden Kaçmasın

Koronavirüs aşısındaki yan etki bilmecesi çözüldü... İşte nedeniKoronavirüs aşısındaki yan etki bilmecesi çözüldü... İşte nedeniHaberi Görüntüle

İSTANBUL-ERİVAN HATTINA HAFTADA 3 GÜN UÇUŞ İZNİ

Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmelerin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiği bildirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Havayolları’na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuş izni verildiği ifade edilen açıklamada, “Ermenistan tarafında Fly One Armenia havayolu şirketine de Erivan-İstanbul hattında haftada 3 uçuş izin verildi. Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar 2 Şubat’ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Armenia uçağı saat 19.50’de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Pegasus uçağı ise aynı akşam 23.35’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacaktır” denildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Gaziantepte yoğun kar Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda trafik durdu: 2 bin 800 kişi kurtarıldıGaziantep'te yoğun kar! Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda trafik durdu: 2 bin 800 kişi kurtarıldıHaberi Görüntüle

GAZİANTEP-ERBİL UÇUŞLARI PAZARTESİ VE PERŞEMBE

Başlayacak bir diğer uçuş noktasının ise Erbil olduğunun altı çizilen açıklamada, “Anadolujet’in Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak’ta başlıyor. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada 2 gün olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri gerçekleştirilecek” ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Türkiye#Ermenistan

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem