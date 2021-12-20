Son dakika... Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dola, euro ve altında sert düşüş

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bankada TL mevduatı olarak parası bulunan vatandaşların kur endişesini ortadan kaldıracak yeni araçların devreye alınacağını duyurdu.

Erdoğan, "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" ifadelerini kullandı.



DOLAR 14.27'YE İNDİ

Bu gelişmenin ardından döviz kurunda sert düşüş yaşandı. Dolar, saat 21.25 itibarıyla yaklaşık yüzde 22,3 değer kaybederek 14,27 TL'den işlem görüyor.

Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 18,3633 seviyesini görerek tarihi zirvesini tazelemişti.

EURO'DA DA CİDDİ DÜŞÜŞ



Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gün içerisinde en yüksek 20,7508 TL'yi gören Euro'da da yüzde 20'yi aşkın bir düşüş gerçekleşti. 21.25 sıralarında Euro, 18.36 seviyelerinde işlem görüyordu.

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ALTIN 845 LİRAYA KADAR GERİLEDİ

Döviz kurlarına paralel altın fiyatları da aşağı yönlü hareket etti. Günü 1.028,40 liradan kapatan gram altın 21.00 civarında 845 liraya kadar geriledi..