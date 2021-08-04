Son dakika... Erdoğan'dan ekonomiye ilişkin kritik açıklama: Yüzde 7'nin üzerinde büyümeyi yakalayacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan canlı yayında ülke gündeminin sıcak konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyük oranda Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarına değinen Erdoğan, ekonomideki son duruma ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız" dedi. Cumhurbaşkanı, enflasyona ilişkin "Ağustosla birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Atv, Ahaber, Apara ve Anews ortak yayınında ekonomi ve enerji konularında yaptığı açıklamalar özetle şöyle:
* Zamanında aldığımız tedbirlerle Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüdü. Böylece G-20 ülkeleri arasında Çin ile birlikte pozitif büyüme kaydeden 2 ülkeden biri oldu.
* Salgın döneminde imalat sanayimizi ayakta tutmak için verdiğimiz destekler şu anda neticelerini veriyor.
* Sanayimiz ihracatta rekorlara koşarak daha da büyümeye teşvik ediyor. Beklenenin çok daha üstünde bir büyümeyi yakalayacağımızı görüyoruz. 200'ün üzerine çıktık.
* Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız.
* Enflasyon noktasında da ben özellikle şu anda, ağustos ayını geride bıraktığımızda biz ağustosla birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Bunun oranı şu anda bulunduğumuzun çok daha altında olur.
* Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz de düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır.
DOĞALGAZDA SON DURUM
* Geçen yıl ağustos ayında doğalgaz keşfimizin ilk müjdesini vermiştik. Bu keşif ülkemizde ve dünyada büyük yankı uyandırdı. Geçen yıl ekim ayındaki keşfimiz izledi.
* Toplamda 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfine böylece ulaşmış olduk.
* Son 1 yılda Karadeniz'de 6 kuyu açtık. Yeni doğalgaz keşifleri için arama çalışmaları devam edecek. Kendi gemilerimizi ve insan kaynağımızı kullanıyor olmamız bizim için en büyük avantaj.
* 2022'de 169 kilometre boru deniz yüzeyine serilecek. Bu dünyanın en uzun derin deniz bağlantısı olacak. 2023 yılında gazın ilk faz üretimi gerçekleştirilecek