Son dakika... Erdoğan'dan ekonomiye ilişkin kritik açıklama: Yüzde 7'nin üzerinde büyümeyi yakalayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Atv, Ahaber, Apara ve Anews ortak yayınında ekonomi ve enerji konularında yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

* Zamanında aldığımız tedbirlerle Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüdü. Böylece G-20 ülkeleri arasında Çin ile birlikte pozitif büyüme kaydeden 2 ülkeden biri oldu.



* Salgın döneminde imalat sanayimizi ayakta tutmak için verdiğimiz destekler şu anda neticelerini veriyor.



* Sanayimiz ihracatta rekorlara koşarak daha da büyümeye teşvik ediyor. Beklenenin çok daha üstünde bir büyümeyi yakalayacağımızı görüyoruz. 200'ün üzerine çıktık.

* Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız.



* Enflasyon noktasında da ben özellikle şu anda, ağustos ayını geride bıraktığımızda biz ağustosla birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Bunun oranı şu anda bulunduğumuzun çok daha altında olur.



* Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz de düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır.

DOĞALGAZDA SON DURUM



* Geçen yıl ağustos ayında doğalgaz keşfimizin ilk müjdesini vermiştik. Bu keşif ülkemizde ve dünyada büyük yankı uyandırdı. Geçen yıl ekim ayındaki keşfimiz izledi.



* Toplamda 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfine böylece ulaşmış olduk.



* Son 1 yılda Karadeniz'de 6 kuyu açtık. Yeni doğalgaz keşifleri için arama çalışmaları devam edecek. Kendi gemilerimizi ve insan kaynağımızı kullanıyor olmamız bizim için en büyük avantaj.



* 2022'de 169 kilometre boru deniz yüzeyine serilecek. Bu dünyanın en uzun derin deniz bağlantısı olacak. 2023 yılında gazın ilk faz üretimi gerçekleştirilecek

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