Son dakika... Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bay Kemal bu millet, bu devleti sana teslim eder mi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanarak hizmete giren 36 fabrikayı bugün hizmete açtıklarını belirterek, "Yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilen bu fabrikalar sayesinde şehrimize 4 bin ilave istihdam sağlanmıştır. Hani işsizlik diyoruz ya... İşte bak, bununla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz." dedi.

Konuşmasına Batmanlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, uzun bir aradan sonra Batmanlılarla tekrar bir araya gelmenin mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Batmanlılarla yüz yüze buluşmaktan, sevgi dolu yüreklerinin sıcaklığını hissetmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz, sizi Allah için seviyoruz. Sizin de bizi aynı hissiyatla sevdiğinizi biliyoruz. Rabbim uhuvvetimizi ve muhabbetimizi daim eylesin." diye konuştu.

Batman'da ilk olarak dünya çapında bir proje olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, Dicle Nehri'ne takılan gerdanlıkların en büyüğü olan bu eserin, sulama tesisleriyle Batman ile Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak topraklarına bereket dağıtacağını ifade etti.

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"KİRLİ VE KARANLIK KAMPANYALAR YÜRÜTÜLDÜ"

Santralde üretilecek elektriğin Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağına işaret eden Erdoğan, "Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem dışarıda hem içeride nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü. Hamdolsun bu engellerin hepsini de aşarak işte bugün Batman'ı bu hizmete kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

Sadece Ilısu ile yetinmediklerini, yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının ve organize sanayi bölgesindeki fabrikaların da resmi açılışlarını yapacaklarını kaydeden Erdoğan, 432 derslikli 26 okulu, 400 öğrenci kapasiteli 2 pansiyonu, 2 spor salonunu ve 50 yataklı öğretmen evini de hizmete açacakları bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta, eğitim araştırma hastanesi statüsündeki 440 yataklı yeni kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesini, Sason Devlet Hastanesi'nin 50 yataklı ilave binasını, Kozluk'ta aile hekimliği, sağlıklı yaşam merkezi, aile sağlığı merkezi, 112 Acil İstasyonu, ağız ve diş sağlığı merkezinden oluşan sağlık külliyesini, Hasankeyf'te 25 yataklı hastaneyi, merkez Gercüş ve Beşiri'de çeşitli sağlık birimlerini resmen bugün hizmete açacaklarını dile getirdi.

"RAMAN DAĞI'NA 6 BİN DEKARLIK OSB"

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"Biz sizin için varız. Batman'a kazandırdığımız 15 bin seyirci kapasiteli stadyumumuzun da aralarında bulunduğu spor yatırımlarının resmi açılışlarını buradan yapıyoruz." diyen Erdoğan, Batman İl Halk Kütüphanesi ile çeşitli kurumların hizmet binalarının açılışlarını da buradan gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bölgenin önemli gelir kaynaklarından olan fıstık üretimini yaygınlaştırmak için 12 bin hektarlık alanda yürütülen menengiç aşılaması çalışmaları ile çok sayıda tarım ve hayvancılık projesinin açılışını yaptıklarını bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Yatırım ve üretimle büyüyen Türkiye fotoğrafının en güzel örneklerinden biri de Batman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yapımı tamamlanarak hizmete giren 36 fabrikayı da bugün açıyoruz. Buradan resmi açılışlarını yaptığımız, yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilen bu fabrikalar sayesinde şehrimize 4 bin ilave istihdam sağlanmıştır. Hani işsizlik diyoruz ya... İşte bak, bununla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz. Batman Organize Sanayi Bölgesi tamamen dolduğu için Raman Dağı tarafında 6 bin dekarlık alanda yeni bir organize sanayinin kuruluşuna da başladık. Huzur ve güven iklimine kavuşan Batman'ın hızlı yükselişini takdirle izliyor, gereken her türlü desteği veriyoruz. 20 yıl önce Batman'a geldiğimde nasıl bir Batman vardı ama bugün nasıl bir Batman var? 20 yıl öncesinin Batman'ı ile bugünkü Batman'ı şöyle yan yana getirdiğimizde o günleri yaşayan hanım kardeşlerim, beyefendiler nereden nereye. Daha da iyi olacak."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:

"BATMAN'A 19 YILDA 16 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

*Bu topraklarda bin yıldır birlikte yaşayan insanlar olarak vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı koyduk. Bütün bu yanlış uygulamalar bölgede terör örgütlerinin zemin bulmasına yol açan zehirli bir iklimin oluşmasına yol açtı. Hükümete geldiğimizde işte böyle bir bölge fotoğrafıyla karşı karşıyaydık. Hemen kolları sıvadık. İlk iş olarak insanların gönül dünyalarında baskı ile eşleşmiş olağanüstü hali biz kaldırdık. Biz 76 üniversite ile geldik. Geldikten sonra bu sayıyı 206 üniversiteye çıkardık. İşte Batman Üniversitesi bunlardan biridir. Geçtiğimiz 19 yılda Batman’a 16 milyar liralık yatırım yaptık.

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Şehrimizde 500 yataklı hastanemizin ihale süreci başladı. TOKİ kanalı ile 5392 konutu tamamladık 960 konutun yapımı devam ediyor. 3 millet bahçesi projemiz var. Batman’da biz göreve geldiğimizde bölünmüş yol 13 kilometreydi. Buna 149 kilometre ilave ile uzunluğu 162 kilometreye çıkardık. Biz buyuz. Biz eser üretiriz. Kardeşlerim eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri.

*Türkiye düşmanlarının piyonu PKK'lılara, FETÖ'cülere, diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta koydukça daha da kuduruyorlar. Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, inşallah bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız.

"TERÖR ÖRGÜTÜ BU TOPRAKLARDAKİ İNSANLARLA BAĞININ OLMADIĞINI ISPATLADI"

*Batı bize ne diyordu? Bunlar sessiz devrim yaptı. Böyle ifade ettiler. Kürtçe konuşmanın, türkü söylemenin, okumanın, yazmanın suç olmaktan çıkarılması başta olmak üzere asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık. Terör örgütünün buradaki insanlarımız üzerinde kurduğu vesayeti de param parça etik. Yaptıklarımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Biz ülkemizi büyüttükçe birileri bundan rahatsız oldu. Çözüm süreci diye akıllarda kalan son bir hamle ile Türkiye’ye terör örgünden kurtaracak bir adım daha attık. Amacımız artık bu meseleyi ülke gündeminden çıkartıp enerjimizi asıl hedeflerimize yöneltmekti. Başlattığımız bu samimi süreç terör örgütünün kan dökmeyi ve silahı seçmesi nedeniyle yarım kaldı. Bizzat terör örgütü yöneticileri Avrupa başta olmak üzere çatışmayı sürdürmek için baskılar yapıldığını söylüyor. Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddeti seçen tavrıyla bu topraklarda yaşayan insanlarla aslında hiçbir bağı olmadığını ispatlamıştır. Parayı verenin istediği gibi yönlendirdiği bu örgüt en çok Kürt kardeşlerimin kanını döktü.

"BAY KEMAL BU MİLLET SANA BU DEVLETİ TESLİM EDER Mİ?"

*Bay Kemal çıktı ne diyor? Gelirse Kandili yerle yeksan edecekmiş. Ya Bay Kemal sana bu millet bu devleti teslim eder mi? Biz biriz, beraberiz hep birlikte Türkiye’yiz. Ne Türkiye’nin ne bölgenin geleceğinde bu örgütün yeri yoktur, olmayacaktır.

Biz bölgemizde yaşanan haksızlıklara, adaletsizliklere zulümlere ne dedik? One minute… One minute dedikçe önümüze kurulan tuzakların sayısı da artıyor. Sen kimsin ya... 10 tane büyük elçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor. Maalesef bunlara en büyük desteği de içimizdekiler veriyor.

*Çevremizde kurulan kanlı tezgahın gerisindeki hain niyetleri görüyoruz. Türkiye 2023 imtihanını da başarı ile geride bırakarak dosta güven düşmana korku vermeyi sürdürecektir. Bir daha bu ülkeyi yoksulluğun terörün zulmün pençesine bırakmamak için birliğimize kardeşliğimize çok sıkı sarılacağız. Bu duygularla açılışını yaptığımız eserlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.