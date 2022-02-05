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Son dakika... Erdoğan: Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz... Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Zonguldak#Tünel
Son dakika... Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz... Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak – Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Zonguldak'tan tüm Türkiye’ye söz veriyoruz. Vesayeti nasıl devreden çıkardık, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek hayat pahalılığını da çözeceğiz" dedi. 'Çalışanları ezdirmemek için maaşlarda ciddi iyileştirmeler yaptık' diyen Erdoğan, "Enflasyon başta olmak üzere çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

 * Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş.

* Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik. Cumhuriyetle il statüsü kazanan Zonguldak hep emeğin sembolü olmuştur. Madenlerde çalışanların yüreklerindeki ateş bu şehrin üretim gücünün sembolüdür. 

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"YOL SÜRESİ 5 DAKİKAYA DÜŞECEK"

* Filyos başta olmak üzere projelerle bu şehrin önünde yeni bir sayfa açılıyor. Bu şehri eser ve hizmetlerle donatmanın gayreti içindeyiz. Zonguldak Kilimli yolu üzerindeki tünellere Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismini verdik. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, Uzunkum Tüneli ve Aslankayası Tüneli resmi açılışını yapıyor. 

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Son dakika... Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz... Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

* 1 milyar 150 milyonluk bu proje sayesinde yol süresi 5 dakikaya düşecek. Açılışını yapacağımız diğer yatırım Zonguldak Karadeniz Ereğli Yolu Değirmenağzı 1-2 viyadüğü, Kaarelmas köprü ve kavşaklarıdır. Yatırım tutarı 1 milyar 180 milyon lira tutarındadır. Karadeniz Ereğli arasındaki ulaşım daha hızlı sağlanacaktır. 

Son dakika... Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz... Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

* Zonguldak'ın ulaşımdaki bu imkanları en iyi şekilde değerlendireceğinden şüphe duymuyorum. Şehrimizin merkezindeki ve ilçelerindeki trafo merkezleri gibi altyapılarda yenileme yaptık. 326 milyonluk yatırımla tamamlanan enerji projeleriyle  Bakacakkadı, Perşembe ve Çatalağzına getirilen doğal gaz çalışmalarının resmi açılışlarını yapıyoruz. TOKİ tarafından 1.683 konut, 3 cami ve 6 ticaret merkezi inşaatı tamamlandı. Açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. 3 milyar 404 milyonluk bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. 

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* Yapılan reform ve projelerde bizim imzamız görülecektir. Sanayiden tarıma her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamından 5'e 10'a katladık. Güvenliğini sağladığımız her alanda inşa ettiğimiz Türkiye'yi dünyanın 10 ekonomisi arasına sokacağımızı adımı attık. 

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"ÇALIŞANLARIMIZIN KAZANÇ SEVİYESİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

* Öyle kolay gerçekleşmeyecek. Salgında herkes içine kapanırken bizim ihracata yüklenmemizin sebebi bu fırsatı değerlendirmektir. Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökermeye çalıştılar. Aldığımız tedbirlerle bu sinsi planı etkisiz hale getirdik. Bu arada salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı artışların ve kur dalgalanmalarının etkisiyle arzu etmediğimiz yükseliş yaşandı. 

Son dakika... Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz... Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

* Çalışanları ezdirmemek için maaşlarda ciddi iyileştirmeler yaptık. Enflasyon başta olmak üzere çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Akaryakıt, doğal gaz ve elektrikteki artışları vatandaşlarımıza yansıtmamak için 2021'de tam 165 milyar liralık neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık.  

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* Elektrik faturalarında şikayetlerin artması üzerine en düşük kademe tarife miktarını 150 kwh'dan 210 kwh'a yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacaktır. Bizim için aslolan vatandaşımızın ne yaşadığıdır. Bu durumun çalışanlarımızın sırtına binmesine izin vermeyeceğiz. 

* Zonguldak'tan tüm Türkiye’ye söz veriyoruz. Vesayeti nasıl devreden çıkardık, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek darbecileri nasıl püskürttüysek hayat pahalılığını da çözeceğiz.  Milletimizin refah düzeyine gelmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. 

Son dakika... Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz... Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

34 KİLOMETRE YOL

Açılışı yapılan proje kapsamında 34 kilometrelik yol inşa edildi. Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik bölümü bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartında yapıldı. 1546 metre uzunluğunda Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2502 metre tünel imalatı gerçekleştirildi. Bununla birlikte 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum köprülü kavşakları da yapıldı.

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Son dakika... Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz... Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon lira tasarruf elde edilmesi planlanıyor. Karbon salımı da 4 bin 225 ton azaltılmış olacak.

Son dakika... Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz... Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Zonguldak#Tünel

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