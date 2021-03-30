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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.03.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... EPK üyesi Karaca: 1 Nisan'da Merkez Bankası net mesaj verecek

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Son dakika... EPK üyesi Karaca: 1 Nisan'da Merkez Bankası net mesaj verecek

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, 1 Nisan'da Merkez Bankası'nın yatırımcılara net mesaj vereceğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki önemli değişikliklerin ardından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca açıklamalarda bulundu.

Karaca yaptığı açıklamada 1 Nisan'da Merkez Bankası'nın yatırımcılara net mesajlar vereceğini söyledi.

Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisiyle yoluna devam edeceğini belirten Karaca, sermaye kontrolüne ilişkin dedikoduların da hiç gündemlerinde olmadığını kaydetti.

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