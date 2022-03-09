Son dakika... EPGİS açıkladı: Motorin ve benzine yapılan zam geri çekildi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 0,79 motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir” denildi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali— EPGİS (@trepgis) March 9, 2022
10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,79
Motorinde 2,25 TL/LT
olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.