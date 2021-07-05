Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı.. İşte zamlı memur ve emekli maaşları

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu.

Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi. Emekli sandığı 3276 liraya çıktı.

İŞTE MEMUR MAAŞLARINDA YAŞANAN DEĞİŞİM

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