Son dakika... TÜİK enflasyon rakamları açıklandı

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TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu.Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %16,61 ile ulaştırma oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 1 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %63,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,77 olarak gerçekleşti.

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YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %49,41, AYLIK %5,89 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %5,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,41 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,97 artış gösterdi.



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Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %66,42 artış, imalatta %54,41 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %8,21 azalış, ve su temininde %67,09 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %46,41, dayanıklı tüketim malında %61,05, dayanıksız tüketim malında %66,46, enerjide %20,70 ve sermaye malında %64,88 artış olarak gerçekleşti.Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %9,99, imalatta %5,41, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %10,16 ve su temininde %6,88 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %3,83, dayanıklı tüketim malında %8,74, dayanıksız tüketim malında %5,67, enerjide %14,27 ve sermaye malında %4,04 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 17 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %8,21 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %99,44, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %91,41, içecekler %81,79 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 19 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en düşük artış; %1,06 ile tütün ürünleri, %1,39 ile ana metaller, %1,79 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz %21,85, kok ve rafine petrol ürünleri %18,93, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %18,06 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

