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Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Enflasyon#Ekim#Piyasa
Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 10:00

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 oldu.

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TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,15 ile ulaştırma oldu.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,34 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

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Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

2022 yılı Ekim ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 127 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %77,01, AYLIK %3,24 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %50,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,71 olarak gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %157,69, AYLIK %7,83 ARTTI

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2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı
SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %122,97 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %162,06, imalatta %122,97, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %554,56 ve su temininde %109,45 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %123,12, dayanıklı tüketim malında %98,65, dayanıksız tüketim malında %132,88, enerjide %417,61 ve sermaye malında %95,61 artış olarak gerçekleşti.

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Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %3,19 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,49, imalatta %3,19, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %32,55 ve su temininde %2,80 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,38, dayanıklı tüketim malında %2,29, dayanıksız tüketim malında %4,30, enerjide %26,50 ve sermaye malında %3,10 artış olarak gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 23 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 6 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış; %67,83 ile diğer ulaşım araçları, %80,73 ile giyim eşyası, %82,44 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %554,56, ham petrol ve doğal gaz %252,78, diğer metalik olmayan mineral ürünler %214,12 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 27 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 2 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en düşük artış; %0,25 ile metal cevherleri, %0,35 ile ana metaller, %1,08 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %32,55, ham petrol ve doğal gaz %8,03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

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