Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

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TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %116,87 ile ulaştırma oldu.

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Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,01 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

2022 yılı Ağustos ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %72,53, AYLIK %3,17 OLDU



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %47,31 olarak gerçekleşti.

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YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %143,75, AYLIK %2,41 ARTTI



Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre %74,13, bir önceki yılın aynı ayına göre %143,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,39 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %125,43 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %153,28, imalatta %125,43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %348,39 ve su temininde %90,01 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %127,82, dayanıklı tüketim malında %99,54, dayanıksız tüketim malında %124,14, enerjide %303,48 ve sermaye malında %96,53 artış olarak gerçekleşti.

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SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %2,94 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %4,10 artış, imalatta %2,94 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,07 azalış ve su temininde %4,03 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %3,20 artış, dayanıklı tüketim malında %4,55 artış, dayanıksız tüketim malında %3,69 artış, enerjide %1,71 azalış ve sermaye malında %3,03 artış olarak gerçekleşti.

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Yıllık en düşük artış; %56,10 ile giyim eşyası, %70,64 ile diğer ulaşım araçları, %78,65 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %348,39, ham petrol ve doğal gaz %239,24, kok ve rafine petrol ürünleri %233,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 8 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 21 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



Aylık en yüksek azalış; %6,12 ile ham petrol ve doğal gaz, %5,78 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %2,54 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %14,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %9,31, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %6,92 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.