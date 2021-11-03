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HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

#Enflasyon#Ekim#Ekonomi
Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Ekim'de enflasyon yıllık yüzde 19.89 olarak gerçekleşti.

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TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %5,29 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,08 ile giyim ve ayakkabı ve %13,12 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,23 ile lokanta ve oteller ve %23,03 ile ev eşyası oldu.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

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AYLIK TÜFE'YE GÖRE 9 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 3 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ 

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ekim ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,17 ile eğitim, %0,51 ile eğlence ve kültür ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %7,56 ile giyim ve ayakkabı, %5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve %2,43 ile ulaştırma oldu.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

Ekim 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 46 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 331 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

 

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %18,50, AYLIK %1,85 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,25 artış gerçekleşti.

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YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %46,31, AYLIK %5,24 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %5,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %37,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %36,20 artış gösterdi.

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SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK %45,94 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %32,25, imalatta %45,94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %53,37, su temininde %32,40 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %53,20, dayanıklı tüketim malında %29,13, dayanıksız tüketim malında %31,47, enerjide %72,63, sermaye malında %26,72 artış olarak gerçekleşti.

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SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK %5,37 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,50, imalatta %5,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %4,61, su temininde %2,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %5,34, dayanıklı tüketim malında %3,17, dayanıksız tüketim malında %3,25, enerjide %9,33, sermaye malında %3,99 artış olarak gerçekleşti.

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YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 21 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış; %10,26 ile giyim eşyası, %12,31 ile deri ve ilgili ürünler, %12,79 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %130,59, ana metaller %91,22, ham petrol ve doğal gaz %85,45 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 21 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en düşük artış; %0,17 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %1,56 ile giyim eşyası, %2,01 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %20,85, tütün ürünleri %19,38, kimyasallar ve kimyasal ürünler %7,96 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

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#Enflasyon#Ekim#Ekonomi

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