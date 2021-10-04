Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

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TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,99 ile haberleşme, %7,32 ile giyim ve ayakkabı ve %12,45 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %23,27 ile ev eşyası ve %23,27 ile lokanta ve oteller oldu.

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AYLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık düşüş gösteren tek ana grup %0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Eylül ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,47 ile haberleşme ve %0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,15 ile eğitim, %3,33 ile ev eşyası ve %2,34 ile konut oldu.

Eylül 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 51 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 318 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %18,63, AYLIK %1,50 ARTTI



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,50, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,72 artış gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %43,96, AYLIK %1,55 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,96 ve on iki aylık ortalamalara göre %33,83 artış gösterdi.

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SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK %43,68 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %28,39, imalatta %43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %50,10, su temininde %30,15 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %51,62, dayanıklı tüketim malında %29,25, dayanıksız tüketim malında %30,48, enerjide %62,38, sermaye malında %26,33 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK %1,63 ARTTI

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Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %0,36 azalış, imalatta %1,63, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,34, su temininde %3,18 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,56, dayanıklı tüketim malında %2,73, dayanıksız tüketim malında %0,97, enerjide %1,87, sermaye malında %1,98 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 22 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 7 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış; %9,81 ile giyim eşyası, %11,16 ile deri ve ilgili ürünler, %12,04 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %102,01, ana metaller %91,73, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %68,53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 17 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 12 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık azalış; %4,82 ile ham petrol ve doğal gaz, %1,60 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları %4,49, kömür ve linyit %4,00, kok ve rafine petrol ürünleri %3,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.