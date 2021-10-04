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Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

#Enflasyon#Fiyat#Ekonomi
Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Eylül'de yüzde 19.58 olarak gerçekleşti.

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TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,99 ile haberleşme, %7,32 ile giyim ve ayakkabı ve %12,45 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %23,27 ile ev eşyası ve %23,27 ile lokanta ve oteller oldu.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

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AYLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık düşüş gösteren tek ana grup %0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Eylül ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,47 ile haberleşme ve %0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,15 ile eğitim, %3,33 ile ev eşyası ve %2,34 ile konut oldu.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

Eylül 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 51 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 318 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %18,63, AYLIK %1,50 ARTTI
 
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,50, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,72 artış gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %43,96, AYLIK %1,55 ARTTI  

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,96 ve on iki aylık ortalamalara göre %33,83 artış gösterdi.

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SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK %43,68 ARTTI  

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %28,39, imalatta %43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %50,10, su temininde %30,15 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %51,62, dayanıklı tüketim malında %29,25, dayanıksız tüketim malında %30,48, enerjide %62,38, sermaye malında %26,33 artış olarak gerçekleşti.

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SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK %1,63 ARTTI  

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Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %0,36 azalış, imalatta %1,63, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,34, su temininde %3,18 artış olarak gerçekleşti. 

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,56, dayanıklı tüketim malında %2,73, dayanıksız tüketim malında %0,97, enerjide %1,87, sermaye malında %1,98 artış olarak gerçekleşti.

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YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 22 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 7 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ 

Yıllık en düşük artış; %9,81 ile giyim eşyası, %11,16 ile deri ve ilgili ürünler, %12,04 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %102,01, ana metaller %91,73, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %68,53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

 

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 17 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 12 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık azalış; %4,82 ile ham petrol ve doğal gaz, %1,60 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları %4,49, kömür ve linyit %4,00, kok ve rafine petrol ürünleri %3,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Ekim ayı kira zammı oranı

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Ekim ayı kira zammı oranı

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#Enflasyon#Fiyat#Ekonomi