Son dakika... Enflasyon rakamları açıkladı

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.



YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %1,35 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %2,12 ile giyim ve ayakkabı, %6,13 ile eğitim ve %6,32 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler, %23,25 ile ev eşyası ve %21,43 ile ulaştırma oldu.





AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %4,37 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU



Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,03 ile eğitim oldu. En az artış gösteren gruplar ise, %0,31 ile haberleşme, %0,67 ile alkollü içecekler ve tütün ve %1,12 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,25 ile sağlık, %3,02 ile konut ve %2,90 ile ev eşyası oldu.



Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 30 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 293 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %16,00, AYLIK %1,64 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,00 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,26 artış gerçekleşti.





YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %26,16, AYLIK %2,66 ARTTI



Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,66, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,64 artış gösterdi.







SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK %28,42 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %19,17, imalatta %28,42, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,02, su temininde %25,88 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %34,08, dayanıklı tüketim malında %29,87, dayanıksız tüketim malında %21,02, enerjide %3,22, sermaye malında %28,34 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK %2,73 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %2,46, imalatta %2,73, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,72, su temininde %15,61 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,25, dayanıklı tüketim malında %4,34, dayanıksız tüketim malında %3,28, enerjide %2,99, sermaye malında %1,48 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %0,02 İLE ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMINDA GERÇEKLEŞTİ



Yıllık en düşük artış; %0,02 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, %3,39 ile ham petrol ve doğal gaz, %3,41 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller %56,85, kağıt ve kağıt ürünleri %42,55, metal cevherleri %42,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ %1,61 İLE METAL CEVHERLERİNDE GERÇEKLEŞTİ



Aylık en yüksek düşüş; %1,61 ile metal cevherleri, %0,31 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, %0,18 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık su ve suyun arıtılması ve dağıtılması %15,61, tütün ürünleri %15,44, diğer ulaşım araçları %10,15 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.