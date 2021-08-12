Son dakika... Enerji Bakanlığı'ndan sel bölgeleri ile ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"11 Ağustos 2021 Çarşamba günü Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop’ta aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olmuştur.

Bölgede gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilememektedir.

12 Ağustos Saat 08.00 itibariyle kesintiden etkilenen toplam trafo sayısı 895, abone sayısı da 29.674’tir. Bunlardan 101 trafo ve 9.261 aboneye güvenlik nedeniyle tedbir amaçlı enerji verilememektedir.

İlgili dağıtım şirketleri ve diğer bölgelerden gelen saha destek ekipleri, selden etkilenen bölgelere yeniden elektrik verilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Sel bölgelerindeki gelişmeler hem AFAD’da kurulan Acil Durum Merkezi’nden hem de afet bölgesinde bulunan Bakanlığımıza bağlı ekipler tarafından anbean takip edilmektedir.

Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

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