Son dakika... En düşük memur maaşına yüzde 31 zam! 3600 ek göstergede önemli gelişme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarına yönelik 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıklamıştı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türk çalışma hayatında ilk defa bu oranda artış önerilmektedir" dedi. Bakan Bilgin ayrıca "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır" açıklamasında bulundu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 31 ZAM

CNN Türk'te yayımlanan habere göre, memurların 2022-2023 yılına ilişkin olarak zamları belli oldu. En düşük memur maaşı 2 yıllık toplam zam artış oranı yüzde 31 oldu. 2 yılda 1352 lira maaşlarında fark olmuş olacak. En düşük memur maaşı 4348 liradan 5700 liraya yükselmiş oldu.

TOPLU SÖZLEŞME ÖDENEĞİ 400 LİRA OLDU

Memurların toplu sözleşme ödeneği 400 liraya yükseltildi ve yılda 4 kez verilecek. 2022 yılında 400 liralık toplu sözleşme farkı ödenmiş olacak. 2023 yılı için de 489 lira ödenecek.

3600 EK GÖSTERGE 2022'DE TAMAMLANACAK

3600 ek gösterge için çalışmalar 2022 yılında tamamlanacak. Memurların emekliliklerini ilgilendiren bir konu. Yapılan düzenleme ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin 3600 kapsamına alınması bekleniyor. Belediyelerde çalışan sözleşmeli personeller de bu kapsama alındı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO

İşçi statüsündeki sözleşmeli personel için 4B formülü geliştirildi. 3+1'lik bir formülden bahsediyoruz. 3 yıl boyunca işçi olarak çalışan bir kişi kadroya alınacak ve 4. yılda tayin isteme hakkını elde etmiş olacak. Bunun için 29 Ekim 2016 tarihi önem arz ediyor. 29 Ekim 2016 tarihinden önceki sözleşmeli personeller süreli sözleşmeli olarak kayıtlara geçti. Bu tarihten sonraki sözleşmeli personel ise 3+1 formülü kapsamı içine alındı.

ZABITA VE İTFAİYECİLERE TAZMİNAT ARTIŞI

Zabıta ve itfaiye ekiplerinin ek tazminat artışları yüzde 100 artırıldı. Performans ikramiyesinden yararlanacak personel sayısı da yüzde 50 oranında artırıldı.

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