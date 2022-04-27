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Son dakika... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim yorumladı

#Emekli#Maaş#İkramiye
Son dakika... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Uzman isim yorumladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 1 Mayıs'ta müjde olarak açıklayacağı en düşük emekli maaşlarına ilişkin olarak CNN Türk ekranlarında Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya yorumda bulundu. Kaya en düşük maaşın üzerine zam olup olmayacağını da değerlendirdi.

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Emekliler bayram ikramiyelerini maaşlarını aldıkları bankalardan çekmeye başlarken 1 Mayıs'ta açıklanacak müjdeye de odaklandılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 1 Mayıs'ta açıklayacağı ve emeklilere müjde olarak duyurduğu gelişme de merakla bekleniyor. En düşük emekli maaşının yükseltileceğine dair mesaj veren Bakan Bilgin'in açıklamalarının ardından uzmanlar kulis bilgileri değerlendirmeye başladı.

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İKRAMİYELER ÖDENİYOR

İşçi, Bağ-Kur, kamu emeklileri bugünden itibaren bayram ikramiyelerini bağlı oldukları bankalardan tahsil etmeye başladı. Emekli kişi yaşıyorsa 1100 lira, vefat etmişse dul ve yetimine ise payına göre ikramiye ödemesi gerçekleştiriliyor. Emekli kişinin vefat etmiş ve eşi ikramiyeyi alacaksa yüzde 75'ini, emekli kişinin eşi ve çocuğu alacaksa eşine yüzde 50'si, çocuğuna da yüzde 25'i oranında ikramiye ödemesi yapılacak.

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Son dakika... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Uzman isim yorumladı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk ekranlarında kulis bilgileri değerlendirdi. Kaya emekli taban aylığının 2500 liranın üzerine çıkmasını beklendiğini ve muhtemelen 2750 ile 3000 lira arasında olacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında koordineli olarak çalışmaların yürütüldüğünü belirten Kaya, 1 Mayıs'ta Bakan Bilgin'in en düşük emekli maaşını duyurmuş olacağını ve Temmuz ayında da açıklanan rakamın hesaplara geçeceğini söyledi.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMLARI NASIL OLACAK?

Kaya, emekli maaşlarına ilk 6 ayın enflasyon farkının zam olarak yansıtılacağını ancak bu zammın en düşük emekli maaşı olan 2500 lira üzerinden mi yoksa yeni açıklanacak en düşük emekli maaşı üzerinden mi yatırılacağına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. 

En düşük emekli maaşı alan kişilerin esas maaşları düşükse, emekli maaşlarına gelen zamlar ne zaman en düşük emekli maaşını yakalarsa o zaman maaşları yükseliş gösteriyor. Bu konu hakkında da müjdeyi Bakan Bilgin'in vereceği öne sürülüyor.

 

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#Emekli#Maaş#İkramiye

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