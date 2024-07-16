Son dakika... En düşük emekli maaşı belli oldu! Yurt dışı çıkış harcı 500 liraya çıkacak

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Yaklaşık 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler, 10 bin lira olan en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılacağını, yurt dışı çıkış harcının da 150 liradan 500 liraya çıkarılacağını belirtti.

Emeklilerin maaş ödemelerinin başlayacak olmasından dolayı mağduriyet yaratılmayacağını ve farkların kanun taslağının kanunlaşmasıyla birlikte hesaplara yatırılacağını belirten Güler, emeklilere seyyanen zam olmayacağını da belirtti.

Emekilere yapılacak zam önce komisyona gelecek, komisyondan sonra TBMM Genel Kurulu'nda tartışılacak ve yapılacak oylama sonucu kanunlaşarak yürürlüğe girecek.

Güler'in açıklamaları şöyle:

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Yaşlılık, malüllük aylığı alan emeklilere 10 bin lira olan asgari ödeme tutarını 12500 liraya yükseltiyoruz. Bu düzenlemenin toplamda şu anda 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içinde en düşük emekli aylığının 12500 liraya tamamlanması halinde 2024 Temmuz-Aralık döneminde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 707 bin kişi. Bütçeye maliyeti de 33 milyar 200 milyon liradır. Biz OVP'ye bağlılık, bütçe disiplinini sağlamak için bunu uzun dönemde çalışıyoruz. Bunun mevcut bütçe imkanlarının karşılığını da sağlamak zorundaydık. 53 maddelik teklif içinde bunun karşılandığını belirlemek istiyoruz. Yıllara böldüğünüzde maliyetin bütçemize çok daha fazla bir yük getirdiğini ifade etmek isterim. Kanunlaşma süreci var, yürürlüğünü mağduriyet oluşturmadan devam ettireceğiz. Bu aydan itibaren olmak üzere emekli maaşları düzenlenecek.

Bütçemizin büyüklüğü belli, 11 trilyon 89 milyar lira. 6 Şubat depremlerine yönelik olarak bütçe karşılığı olarak 1.1 trilyon lira ayırmış durumdayız. Toplam emeklilik sistemine 2.5 milyona yakın EYT'li dahil oldu. Bizim için önemli olan bütçe dengesi içinde OVP'ye bağlı kalarak her ödemenin karşılığını oluşturarak bütçeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem inşallah emeklilik sisteminde daha dengeli, daha adil uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor. Bütçe disiplinini bozmadan sistem inşa etmemiz lazım.

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YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 500 LİRAYA YÜKSELECEK

Yurt dışına çıkış harcını 500 lira olarak belirliyoruz. Her yıl harç tutarı yeniden değerleme oranıyla artırılacaktır.

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini yapmak için bilgilendirmek için bir aradayız. Toplamda 53 maddeden oluşuyor. Uzun zamandır çalışılan kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda hali hazır durum içerisinde bu kanun teklifinin dışında sanki bambaşka konular çalışılıyor gibi dezenformasyon amaçlı bilgilerin olduğunu ifade etmek isterim. Çalışmadığımız, üzerinde herhangi bir inceleme yapmadığımız bir metin haline getirmediğimiz birçok konu varmış gibi basınla paylaşıldı. 53 maddeyi incelediğinizde paylaşılan hususların hiçbirinin olmadığını görmüş olacaksınız.

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Teklif ile vergi adaletinin güçlendirilmesi, verginin payının artırılması, güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, istisnaların kaldırılması, cezaların etkinliğinin artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlemeler yapıyoruz.

Öncelikli olarak kısa vadeli prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz. Yüzde 30 oranında Kurumlar Vergisi alınması, yatırım fon ve ortaklıklarının istisna edilmesi, kazanç istisnasının ihracat gelirleriyle sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz.

Yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Yurt içi asgari kurumlar vergisi oluşturulması vergi sistemimizde yer alacaktır. Gelir vergisi mükelleflerinin yılın belli zamanlarında elde ettikleri hasılat tespit edilecek, beyanlarıyla yüzde 20 uyumsuzluk hasılat varsa izaha davet edilecek.

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Kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak için cezaların etkinliğinin artırılması, usulsüzlük cezalarında artırıma gidiyoruz. Kayıt dışı çalışılmada kesilecek cezalar artırılacak. Vergi dairesi bilgisi dışında kesilecek vergi zıyai cezası 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4.5 kat uygulanacak.

Başkasının IBAN ve POS cihazı kullananlara ayrıca cezaları artırıyoruz.

KDV beyannamelerinde indirilecek KDV tutarlarının 5 takvim yılında indirilememesi durumunda kayıtlardan çıkarılarak gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz.

Teklifimiz ile vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkıyoruz. Cezalar için uzlaşma yapılacak.

OECD'nin ilan ettiği kurallar çerçevesinde küresel şirketlerin elde ettikleri gelirden, kardan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi imkanı getiriyoruz. Bu vergi OECD'ye bağlı ülkeler kapsamında küresel şirketin kurulu olduğu ülke tarafından alınacaktır. Asgari gelir vergisi teklifimizde yer almıyor. Doktor, diş hekimi gibi faaliyet alanlarındaki kişilerin gelir vergisine tabi mükelleflerin belli zaman aralıklarında hasılat tespiti yapılacak. Verilen beyanname ile arasında yüzde 20'lik fark çıkarsa izaha davet edilecek.