Son dakika... En düşük emekli maaşı 3 bin liraya çıkıyor

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli düzenleme Meclis'e geldi. Yaşlılık, malulllük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine yönelik olarak ödenen en düşük 2500 lira emekli maaşı 3 bin liraya çıkarılacak.

Buna göre en düşük emekli maaşı alanların maaşları yüzde 20 oranında iyileştirilmiş olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI NASIL ARTIYOR?

En düşük emekli maaşı alanların asıl maaşları 3 bin lira seviyesine çekilmeyecek. Kısmi emekli, malullük nedeniyle emeklilik, ölüm aylıkları gibi maaşlar ödenen az primler ve hak ediş tutarlarına göre düşük kalıyordu.

Yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından tüm emekliler 3 bin lira en düşük maaşı hak edecek. Hak edilen tutar ile kendi öz maaşları arasındaki farkı Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak.

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Örnek vermek gerekirse öz maaşı 2 bin lira olan bir emekli her koşulda 3 bin lira maaşı bankadan çekebilecek. Ancak 3 bin lira üzerinden maaşına 6 ayda bir enflasyon zammı alamayacak. Öz maaşı olan 2 bin lira üzerinden maaşına zam alacak. Başka bir deyişle 3 bin lira sabit en düşük maaş olacak.

Öz maaşı gelen zamlarla birlikte 3 bin lirayı aşarsa zamlı maaş almayı hak edecek. 2 bin lira öz maaşı olan bir emeklinin maaşına yüzde 40 zam geldiğini varsayarsak öz maaşı 2800 liraya çıkmış olacak. Bu şartı sağladığında da yine 3 bin lira en düşük emekli maaşını alacak. Zamla 2800 liraya çıkan öz maaşı bir diğer zam döneminde 3 bin lirayı aşarsa maaşı bundan sonraki süreçte zamlanarak yükselecek ve en düşük emekli maaşı kategorisinden çıkmış olacak.