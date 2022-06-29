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Son dakika... En düşük emekli maaşı 3 bin liraya çıkıyor

#Emekli#Maaş#En Düşük Maaş
Son dakika... En düşük emekli maaşı 3 bin liraya çıkıyor
Burak TAŞÇI

Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi Meclis başkanlığına sunuldu. Kanun teklifinde emeklileri ilgilendiren önemli bir madde yer aldı. Teklifte en düşük emekli maaşının 2500 liradan 3 bin liraya çıkarılması yer aldı.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli düzenleme Meclis'e geldi. Yaşlılık, malulllük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine yönelik olarak ödenen en düşük 2500 lira emekli maaşı 3 bin liraya çıkarılacak.

Buna göre en düşük emekli maaşı alanların maaşları yüzde 20 oranında iyileştirilmiş olacak.

Son dakika... En düşük emekli maaşı 3 bin liraya çıkıyor

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI NASIL ARTIYOR?

En düşük emekli maaşı alanların asıl maaşları 3 bin lira seviyesine çekilmeyecek. Kısmi emekli, malullük nedeniyle emeklilik, ölüm aylıkları gibi maaşlar ödenen az primler ve hak ediş tutarlarına göre düşük kalıyordu.

Yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından tüm emekliler 3 bin lira en düşük maaşı hak edecek. Hak edilen tutar ile kendi öz maaşları arasındaki farkı Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak.

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Örnek vermek gerekirse öz maaşı 2 bin lira olan bir emekli her koşulda 3 bin lira maaşı bankadan çekebilecek. Ancak 3 bin lira üzerinden maaşına 6 ayda bir enflasyon zammı alamayacak. Öz maaşı olan 2 bin lira üzerinden maaşına zam alacak. Başka bir deyişle 3 bin lira sabit en düşük maaş olacak.

Öz maaşı gelen zamlarla birlikte 3 bin lirayı aşarsa zamlı maaş almayı hak edecek. 2 bin lira öz maaşı olan bir emeklinin maaşına yüzde 40 zam geldiğini varsayarsak öz maaşı 2800 liraya çıkmış olacak. Bu şartı sağladığında da yine 3 bin lira en düşük emekli maaşını alacak. Zamla 2800 liraya çıkan öz maaşı bir diğer zam döneminde 3 bin lirayı aşarsa maaşı bundan sonraki süreçte zamlanarak yükselecek ve en düşük emekli maaşı kategorisinden çıkmış olacak.

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