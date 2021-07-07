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Ekonomi
Haber Giriş: 07.07.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Son dakika... Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerinde tarih belli oldu

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Son dakika... Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerinde tarih belli oldu

Bakan Bilgin, “Emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 13-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz” açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.

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Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

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Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

 

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