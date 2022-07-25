Son dakika... Emekliler dikkat! Maaş fark tutarları 28 Temmuz'da hesaplara geçecek

Emekli Sandığı kapsamında oluşan maaş fark tutarları 28 Temmuz'da ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.
Buna göre;
A-Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
B-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,
2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,
3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL’dir.
5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır."