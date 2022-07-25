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Son dakika... Emekliler dikkat! Maaş fark tutarları 28 Temmuz'da hesaplara geçecek

#Emekli#Maaş#Emekli Sandığı
Son dakika... Emekliler dikkat Maaş fark tutarları 28 Temmuzda hesaplara geçecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam nedeniyle Emekli Sandığı kapsamında bulunan emeklilere maaş farklarının 28 Temmuz'dan itibaren ödeneceğini açıkladı.

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Emekli Sandığı kapsamında oluşan maaş fark tutarları 28 Temmuz'da ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.

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Buna göre;

A-Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

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3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL’dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır."

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