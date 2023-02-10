Son dakika... Emekli maaşları erken ödenecek

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Yaşanan deprem felaketi nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları erken ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde, Bağ-Kurluların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek.

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SSK aylıklarından 17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta

21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta

25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta

Bağ-Kur aylıklarında 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta

27-28 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta maaşlarını alacak.

Bakanlık açıklaması şöyle: