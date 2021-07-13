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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.07.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Son dakika... Emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı

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Son dakika... Emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı

Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere verilecek olan ikramiyelerin ödemesi başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları; SSK emeklileri için hesaplara yatmaya başladı. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 16 Temmuz’da gerçekleşecek. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkı, Temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz’da birlikte ödenecek.

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