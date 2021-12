Son dakika... Elon Musk'ın tweeti Dogecoin'i yükseltti! Tesla ürünleri Dogecoin'le mi satılacak?

Dogecoin fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandı. Dogecoin’in en büyük savunucularından olan Elon Musk, Dogecoin ile Tesla'nın ürettiği ürünlerin satışının gerçekleşebileceğine dair tweet attı.

Musk, Dogecoin ile satın almaları henüz başlatmasa da ilerleyen dönemde nasıl bir yol izleyeceklerine dair ipuçları verdi. Test satışlarının ise ne zaman yapılacağına dair bilgi paylaşmadı.

Tesla böylece kemer tokalarını, araçlarının mini modellerini, çocuklar için ATV araçlarını ve Cyberwhistle adı verilen araçları Dogecoin ile satmaya başlayacak.

Dogecoin bu gelişme ile birlikte sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Pozitif olarak fiyatlara yansıyan tweet ile birlikte yüzde 40'ı aşkın prim ortaya çıktı. Güne 0.1554 dolar seviyesinden başlayan Dogecoin gün içinde en düşük 0.1544 dolar, en yüksek de 0.2169 dolar seviyesini gördü.

Saat 14:53 itibarıyla Dogecoin yüzde 38 oranında primle 0.2143 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Dogecoin bir süredir düşüş eğiliminde ve toparlanma çabası da göstermeden hareket ediyordu.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes