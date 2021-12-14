Son dakika... Elon Musk'ın tweeti Dogecoin'i yükseltti! Tesla ürünleri Dogecoin'le mi satılacak?

Haberin Devamı

Dogecoin fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandı. Dogecoin’in en büyük savunucularından olan Elon Musk, Dogecoin ile Tesla'nın ürettiği ürünlerin satışının gerçekleşebileceğine dair tweet attı.

Musk, Dogecoin ile satın almaları henüz başlatmasa da ilerleyen dönemde nasıl bir yol izleyeceklerine dair ipuçları verdi. Test satışlarının ise ne zaman yapılacağına dair bilgi paylaşmadı.

Tesla böylece kemer tokalarını, araçlarının mini modellerini, çocuklar için ATV araçlarını ve Cyberwhistle adı verilen araçları Dogecoin ile satmaya başlayacak.

Dogecoin bu gelişme ile birlikte sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Pozitif olarak fiyatlara yansıyan tweet ile birlikte yüzde 40'ı aşkın prim ortaya çıktı. Güne 0.1554 dolar seviyesinden başlayan Dogecoin gün içinde en düşük 0.1544 dolar, en yüksek de 0.2169 dolar seviyesini gördü.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde ölü bulundu Haberi Görüntüle

Saat 14:53 itibarıyla Dogecoin yüzde 38 oranında primle 0.2143 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Dogecoin bir süredir düşüş eğiliminde ve toparlanma çabası da göstermeden hareket ediyordu.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021

DAHA ÖNCE DE BITCOIN İLE DENEMİŞTİ

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, daha önceden de Bitcoin ile Tesla araçlarının satışını gerçekleştirmişti. Sonrasında ise madencilik faaliyetlerinin küresel ısınma ve karbon salınımına neden olması gerekçesiyle Bitcoin ile satışları durdurmuştu. Sonrasında Bitcoin madencileriyle toplantı yapan Musk, yenilenebilir enerjiye geçilmesi halinde yeniden Bitcoin’le otomobil satışlarına başlayabileceklerini belirtmişti.

KRİPTO PARALARI SEVİYOR

Kripto paralara ilişkin olarak hemen her fırsatta yorumda bulunan Elon Musk, Bitcoin ve Dogecoin üzerinde büyük spekülasyonlara neden oluyor. Dogecoin’in bu seviyelere gelmesinde büyük emeği olan Musk, geçtiğimiz yıl SNL etkinliğinde Dogecoin yatırımcılarını hüsrana uğratmıştı. Dogecoin’in SNL etkinliği sürecinde 1 dolara ulaşabileceği beklentisiyle alım yapan yatırımcılar, Elon Musk’ın anlamsız açıklamalarda bulunması nedeniyle büyük zarar etmişti. Bu etkinlikten sonra ise Dogecoin düşüş grafiği sergilemişti.

MUSK’IN TWEETİYLE BİR AYLIK DÜŞÜŞE ARA VERİLDİ

Beste Naz Süllü – Huobi Global Araştırma Müdürü

Haberin Devamı

Omicron varyantının can kaybına yol açması ve Çin anakarasına bulaşmasıyla neredeyse tüm piyasalarda satıcılı seyir izledik. Buna ek olarak bugün başlayacak olan FOMC toplantısı yarın sona erecek ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ne zaman varlık alım programını bitireceğini ve faiz artırımına geçeceği tahminleri kuvvetlenecek.

Bu nedenle altın faiz artırım endişeleri ile yükselmezken, güvenli liman noktası ABD tahvilleri oldu. 10 yıllıklar dün yüzde 1,46 seviyesinden yüzde 1,42’ye geriledi. Kripto paralarda ise önemli bir eşiğe geldik. Dün 45 bin 800 dolar bölgesine gerileyen Bitcoin 200 günlük ortalaması üzerinde kapanış yapmaya çalışıyor.

Haberin Devamı

Elon Musk’ın tweetiyle birlikte Tesla’nın bazı ürünlerinin Dogecoin ile satılabileceğini öğrenmemizle kripto paralar yaklaşık bir aylık düşüşüne ara verdi. Kripto para piyasasının yüzde 85’ini elinde tutan 10 ve üzeri BTC sahibi hesaplar da 45 bin 800 dolar gerilemesinde BTC alımlarına devam etmiş görünüyor.

Son olarak ise; Bitcoin rezervleri ile stablecoin rezervlerini yan yana getirip oluşturulan rasyo da eylül ayı sonlarındaki rakama eş değer durumda. Bu tarihte Bitcoin 41 bin dolar seviyesinden başlayarak 69 bin dolar seviyelerine kadar kasım ayında hızlı bir çıkış gerçekleştirmişti. Bu nedenle piyasalarda Fed öncesi ‘bekle-gör’ havası devam ederken, henüz ayı piyasası (düşüş) karakterinin piyasada oluşmadığını görüyoruz. Fakat halen daha riskli bölgede bulunduğumuz için büyük yatırım kararlarının Fed sonrasına bırakılması ihtiyatlı yatırım planı olabileceğini düşünüyoruz. Şayet Bitcoin 46 bin 700 dolar seviyesindeki 200 günlük ortalamasına tutunması halinde yeniden 50 bin tepkileri görebiliriz.