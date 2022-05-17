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Son dakika... Elon Musk, Twitter’ı almaktan vazgeçebilir

#Elon Musk#Twitter#Satın Alma
Son dakika... Elon Musk, Twitter’ı almaktan vazgeçebilir

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk’ın 44 milyar dolarla talip olduğu Twitter’ı satın alma iştahı her geçen gün azalıyor. Musk yaptığı son açıklamada Twitter’da sahte hesapların varlığı nedeniyle, bu hesaplar azalana kadar Twitter’ı satın almayacağını belirtti.

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Dünya gündemine flaş haber olarak düşen Twitter’ın satışına ilişkin süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor. Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter’daki sahte hesapların çok olmasından dolayı satın alma işlemine şu an için devam etmeyeceğini duyurdu.

Musk “Twitter'daki fake hesap oranının yüzde 5'ten az olduğuna ikna edilmem gerekli” dedi. Musk ayrıca fake hesap oranı konusunda ikna edilmedikçe sürecin tıkanacağına da söyledi.

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DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI

Forbes’a göre Musk yaklaşık 230 milyar dolarlık servete sahip. Tesla ve SpaceX’in de yönetim kurulu başkanlığını yürüten Musk’ın Twitter’ı alması halinde geçici olarak CEO’luğunu yapacağı düşünülüyordu.

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44 MİLYAR DOLARA ALACAKTI

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla Twitter hisselerini toplamaya başlamış ve sonrasında satın almak için teklif sunmuştu. Twitter’ın ortakları ise satın almaya sıcak yaklaşıp 44 milyar dolar bedel biçmiş ve Musk da kabul etmişti. Musk bu süreçten sonra ödemenin bir kısmını peşin bir kısmını da banka kredisiyle yapacağını söylemişti.

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KRİPTO PARALARDA DA ETKİLİ OLUYOR

Musk'ın açıklamaları piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Twitter hisselerini topladığı zamanlarda hisse yükselişe geçmişti. En son yaptığı manipülatif açıklamalara istinaden ABD'nin SPK'sı konumunda bulunan SEC'in bir aksiyon alma ihtimali ortaya çıktı. Hisse piyasasında olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine neden olan Musk'a SEC yeni bir inceleme başlatabilir.

Kripto para piyasaları için de sürekli açıklamalarda bulunan Musk, bu alandaki otorite boşluğundan yararlanarak fikirlerini açıkca beyan edebiliyordu.

TWITTER CEO’SUNDAN AÇIKLAMA

Twitter CEO’su Parag Agrawal, fake hesaplarma inanılmaz şekilde mücadele edildiğini ve son dört çeyrekde bu hesapların yüzde 5'in altına gerilediğini ifade etti.

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