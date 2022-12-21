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Son dakika... Elektrik ve doğal gazda zam olacak mı? Bakan Dönmez'den açıklama

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#Elektrik#Doğal Gaz#Zam
Son dakika... Elektrik ve doğal gazda zam olacak mı Bakan Dönmezden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 14:05

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz ve elektriğe ocak ayında zam yapılmayacağını duyurdu. Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefine de bir yıl içinde ulaşılmasının planlandığını vurguladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara Temsilcileri ve haber müdürlerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez, 'Elektrik ve doğal gazda yeni yılda zam olacak mı?' sorusuna "Şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz" yanıtını verdi.

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ENERJİ ARAMADA VİTES YÜKSELECEK

Fatih Dönmez, enerji arama faaliyetlerinin de hız kesmediğini söyledi. Yeni yılda bu alanda vites yükseltileceğini belirtti. "Şu an yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. Çünkü potansiyel olarak güçlü alanlar. Ama İç Anadolu’da da, Ege’de de, Doğu Anadolu’da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz. 2022’de 94 arama kuyusu, 56 üretim kuyusu açmışız. 2023’te 134 arama, 73 üretim toplam 207 kuyuya çıkacağız" dedi.

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#Elektrik#Doğal Gaz#Zam

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